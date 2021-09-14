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Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?

14 сентября 2021 13:08
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как горячие пирожки разлетались участки за городом, особенно в пандемийный период, когда людям хотелось изолироваться, тем не менее дышать свежим воздухом и меньше контактировать с соседями. Есть ли еще свободные территории, есть ли возможность на пенсии купить себе участки?

Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?-1

Роман Воравко, начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома:
Свободной территории достаточно и в пригороде, и чуть дальше от города. В Минском районе спрос большой.

Екатерина Забенько:
А кто в основном покупает? Люди, у которых уже есть городские квартиры или которые все продали, чтобы переехать за город?

Роман Воравко:
Совершенно разные люди. И из других регионов приезжают, покупают земельные участки и строят жилые дома. В основном это жители Минска, которые либо продают свои квартиры и переезжают за город, либо, имея свою квартиру, приобретают коттедж или строят его.

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Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?-4

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А что сейчас выгоднее? Строить дом или купить?

Екатерина Забенько:
Сколько стоит ваш проект загородного дома?

Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?-7

Ролан Шусталик, директор частной проектно-строительной компании:
На самом деле, он очень недорогой. Что касается подключения к сетям, процедура очень простая. Получается разрешение, потом делается АПЗ в проектном бюро при исполкоме, затем проект согласовывается, делается предпроектное решение и затем выполняются стройработы, более расширенный проект, куда включаются сети и так далее.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Со временем как-то изменились предпочтения по материалам строительства? Из чего сейчас хотят дома?

Ролан Шусталик:
Сейчас очень большой выбор материалов как отечественных, так и зарубежных.

Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?-10

Алена Родовская:
Материалы – это хорошо, а сами дома? Замки, шале – что сейчас хотят строить?

Ролан Шусталик:
Замки строили в 1990-х, это зависело психологически – я, показать себя – может, от заниженной самооценки. Сейчас люди строят одно-, двухэтажные здания, возможно, мансарды. Возможно, что-то эко-, зеленое, с французским окном в дизайне.

Наталья Надольская:
А есть популярные направления домов от Минска?

Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?-13

Янина Шимаковская, риелтор центра недвижимости:
Тут классические варианты, никого не удивлю. По статистике – Московское, Логойское направление, Мядельское очень популярно. По экологии, розе ветров так складывается, что эти направления…

Екатерина Забенько:
Я представляю вашего клиента, который звонит и говорит: мне, пожалуйста, по розе ветров.

Янина Шимаковская:
Люди сейчас очень грамотные, им даже консультация не нужна. Они открывают интернет, есть карты направления ветров, загрязненности определенных направлений. Наши граждане все прекрасно знают. Мы помощники исключительно с риелторской позиции. Они точно понимают, чего хотят. Конечно, мы можем их аккуратно перенаправить, изменить вектор их взгляда, но наши люди все знают сами.

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Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?-16

Алена Родовская:
Если составить топ-3 самых проектов, это что?

Роман Воравко:
Сейчас в основном застройка – это один этаж, максимум – одноэтажные с мансардой. Люди перестали стоить дворцы.

Алена Родовская:
Их еще обслуживать надо.

Роман Воравко:
Да, их надо обслуживать, это все дорого. Люди уходят от этого.

# Жизнь за городом # общество # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Наталья Надольская # Янина Шимаковская # Фотофакт

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