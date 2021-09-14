Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как горячие пирожки разлетались участки за городом, особенно в пандемийный период, когда людям хотелось изолироваться, тем не менее дышать свежим воздухом и меньше контактировать с соседями. Есть ли еще свободные территории, есть ли возможность на пенсии купить себе участки?
Роман Воравко, начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома:
Свободной территории достаточно и в пригороде, и чуть дальше от города. В Минском районе спрос большой.
Екатерина Забенько:
А кто в основном покупает? Люди, у которых уже есть городские квартиры или которые все продали, чтобы переехать за город?
Роман Воравко:
Совершенно разные люди. И из других регионов приезжают, покупают земельные участки и строят жилые дома. В основном это жители Минска, которые либо продают свои квартиры и переезжают за город, либо, имея свою квартиру, приобретают коттедж или строят его.
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А что сейчас выгоднее? Строить дом или купить?
Екатерина Забенько:
Сколько стоит ваш проект загородного дома?
Ролан Шусталик, директор частной проектно-строительной компании:
На самом деле, он очень недорогой. Что касается подключения к сетям, процедура очень простая. Получается разрешение, потом делается АПЗ в проектном бюро при исполкоме, затем проект согласовывается, делается предпроектное решение и затем выполняются стройработы, более расширенный проект, куда включаются сети и так далее.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Со временем как-то изменились предпочтения по материалам строительства? Из чего сейчас хотят дома?
Ролан Шусталик:
Сейчас очень большой выбор материалов как отечественных, так и зарубежных.
Алена Родовская:
Материалы – это хорошо, а сами дома? Замки, шале – что сейчас хотят строить?
Ролан Шусталик:
Замки строили в 1990-х, это зависело психологически – я, показать себя – может, от заниженной самооценки. Сейчас люди строят одно-, двухэтажные здания, возможно, мансарды. Возможно, что-то эко-, зеленое, с французским окном в дизайне.
Наталья Надольская:
А есть популярные направления домов от Минска?
Янина Шимаковская, риелтор центра недвижимости:
Тут классические варианты, никого не удивлю. По статистике – Московское, Логойское направление, Мядельское очень популярно. По экологии, розе ветров так складывается, что эти направления…
Екатерина Забенько:
Я представляю вашего клиента, который звонит и говорит: мне, пожалуйста, по розе ветров.
Янина Шимаковская:
Люди сейчас очень грамотные, им даже консультация не нужна. Они открывают интернет, есть карты направления ветров, загрязненности определенных направлений. Наши граждане все прекрасно знают. Мы помощники исключительно с риелторской позиции. Они точно понимают, чего хотят. Конечно, мы можем их аккуратно перенаправить, изменить вектор их взгляда, но наши люди все знают сами.
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Алена Родовская:
Если составить топ-3 самых проектов, это что?
Роман Воравко:
Сейчас в основном застройка – это один этаж, максимум – одноэтажные с мансардой. Люди перестали стоить дворцы.
Алена Родовская:
Их еще обслуживать надо.
Роман Воравко:
Да, их надо обслуживать, это все дорого. Люди уходят от этого.