Замки, шале или мансарды. Какие дома популярно строить за городом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как горячие пирожки разлетались участки за городом, особенно в пандемийный период, когда людям хотелось изолироваться, тем не менее дышать свежим воздухом и меньше контактировать с соседями. Есть ли еще свободные территории, есть ли возможность на пенсии купить себе участки?

Роман Воравко, начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома:

Свободной территории достаточно и в пригороде, и чуть дальше от города. В Минском районе спрос большой. Екатерина Забенько:

А кто в основном покупает? Люди, у которых уже есть городские квартиры или которые все продали, чтобы переехать за город? Роман Воравко:

Совершенно разные люди. И из других регионов приезжают, покупают земельные участки и строят жилые дома. В основном это жители Минска, которые либо продают свои квартиры и переезжают за город, либо, имея свою квартиру, приобретают коттедж или строят его. «Воспитывать ребёнка в каменном дворе не так комфортно». Какое жильё хотят покупать минчане? Подробнее здесь.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А что сейчас выгоднее? Строить дом или купить? Екатерина Забенько:

Сколько стоит ваш проект загородного дома?

Ролан Шусталик, директор частной проектно-строительной компании:

На самом деле, он очень недорогой. Что касается подключения к сетям, процедура очень простая. Получается разрешение, потом делается АПЗ в проектном бюро при исполкоме, затем проект согласовывается, делается предпроектное решение и затем выполняются стройработы, более расширенный проект, куда включаются сети и так далее. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Со временем как-то изменились предпочтения по материалам строительства? Из чего сейчас хотят дома? Ролан Шусталик:

Сейчас очень большой выбор материалов как отечественных, так и зарубежных.

Алена Родовская:

Материалы – это хорошо, а сами дома? Замки, шале – что сейчас хотят строить? Ролан Шусталик:

Замки строили в 1990-х, это зависело психологически – я, показать себя – может, от заниженной самооценки. Сейчас люди строят одно-, двухэтажные здания, возможно, мансарды. Возможно, что-то эко-, зеленое, с французским окном в дизайне. Наталья Надольская:

А есть популярные направления домов от Минска?

Янина Шимаковская, риелтор центра недвижимости:

Тут классические варианты, никого не удивлю. По статистике – Московское, Логойское направление, Мядельское очень популярно. По экологии, розе ветров так складывается, что эти направления… Екатерина Забенько:

Я представляю вашего клиента, который звонит и говорит: мне, пожалуйста, по розе ветров. Янина Шимаковская:

Люди сейчас очень грамотные, им даже консультация не нужна. Они открывают интернет, есть карты направления ветров, загрязненности определенных направлений. Наши граждане все прекрасно знают. Мы помощники исключительно с риелторской позиции. Они точно понимают, чего хотят. Конечно, мы можем их аккуратно перенаправить, изменить вектор их взгляда, но наши люди все знают сами. Доставка продуктов и транспортное сообщение. Какие минусы жизни за городом? Читайте далее.