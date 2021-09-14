Доставка продуктов и транспортное сообщение. Какие минусы жизни за городом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я хочу понять разницу жизни в городе и за городом. Плюсы и минусы. Доставка продуктов?