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Доставка продуктов и транспортное сообщение. Какие минусы жизни за городом?

14 сентября 2021 12:38
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я хочу понять разницу жизни в городе и за городом. Плюсы и минусы. Доставка продуктов?

Доставка продуктов и транспортное сообщение. Какие минусы жизни за городом?-1

Янина Шимаковская, риелтор центра недвижимости:
Без проблем доставка продуктов. Самая большая проблема для людей, которые не одиноки, не взрослые, – это транспортное сообщение с городом для детей. Когда мы взрослые, сами сели за руль, поехали, вызвали такси. Ближайший пригород Минска – каршеринг. Без вопросов. А для детей самое важное – это безопасность, тротуары, дороги и транспортное сообщение с городом, потому что, к сожалению, в наших коттеджных поселках вдоль Минска, я говорю не про деревни, отсутствуют детские сады, школы, и все едут в город.

«Воспитывать ребёнка в каменном дворе не так комфортно». Какое жильё хотят покупать минчане? Подробности здесь.

# Жизнь за городом # общество # Алена Родовская # Янина Шимаковская # Фотофакт

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