Алёна Родовская: «Ни одна нация не исчезнет и не утратит своей самостоятельности, если она будет знать историю своей страны»
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня народного единства Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», расскажет, что значит этот день для нее и для каждого белоруса. Рубрика «За Дело».
Алена Родовская:
Почти каждый белорус, отвечая на вопрос «Что для него значит День народного единства», скажет: это не только день, когда воссоединились Западная и Восточная Беларусь, это еще история моей семьи.
История моей семьи вполне привычная. Мама – белоруска, отец – русский. Родилась в России, и эта страна по праву рождения никогда не будет мне чужой. Достигнув совершеннолетия, могла спокойно получить там гражданство. Имея белорусско-польские корни, я тоже могла получить и «карту поляка» без проблем. Но я осознанно выбрала Беларусь местом своего жительства, я тут выросла, и именно здесь рождены мои дети, они учатся и получают образование, и я планирую тут прожить всю свою жизнь.
Алена Родовская:
И таких историй, как моя, миллион. Мы все – продукт 17 сентября – сказал в эфире «Альфа Радио» политолог Петр Петровский.
Петр Петровский, политолог:
Это моя семья прежде всего. Почему? Потому что без народного единства не было бы моей семьи. Второй момент – это мое государство, моя страна, которая через кропотливый путь борьбы национально-освободительной появилась – суверенная и независимая. Но и, самое главное, это наше будущее, то, что мы можем решать на своей земле сами, без указа извне, свою судьбу. И это – прошлое, настоящее и будущее – это и есть День народного единства, где мы преодолеваем собственный эгоизм и ставим родину, общество, наши совместные интересы превыше наших личных, эгоистических интересов. Патриотизм – это не тогда, когда берут от родины все, а когда живут во имя родины.
Алена Родовская:
В далеком 1939 году белорусы видели, как польское правительство целенаправленно на территории Западной Беларуси устраивало межрелигиозную и межнациональную рознь, чтобы белорусы ненавидели поляков, а православные ненавидели католиков. Министр юстиции Польши Мейштович в те годы утверждал: «Белоруссия самой историей предназначена быть мостом для польской экспансии на Восток. Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. Это приговор истории, мы должны этому способствовать». Это не приговор, это ваши иллюзии.
Белорусы так устроены, что мы очень не любим, когда нам говорят из-за границы, что делать и как нам жить. Ни одна нация не исчезнет и не утратит своей самостоятельности, если она будет знать историю своей страны и уметь защищать себя. В конце концов право нации на процветание кажется мне не менее важным, чем право на самоопределение. Польша затаила злость и обиду, и совсем неудивительно, что спустя 80 лет красной нитью всей пропаганды является именно дискредитация нашей национальной идеи. Это не только про прошлое, это и про наше настоящее и про наше будущее.
Алена Родовская:
Два слова, которые объединяют всех белорусов, – суверенитет и справедливость. Белорусы хотят быть самостоятельными и хотят жить в справедливом государстве. Указ Президента о Дне народного единства стал началом большой дискуссии, которая, как мне кажется, намного шире, и именно по этой причине 17 сентября – это не просто воспоминание о дате из учебника, это утверждение того, что для нас дорого, того, что для нас важно и в этом году, пожалуй, впервые понятно, что такое народное единство.