Алёна Родовская: «Ни одна нация не исчезнет и не утратит своей самостоятельности, если она будет знать историю своей страны»

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня народного единства Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», расскажет, что значит этот день для нее и для каждого белоруса. Рубрика «За Дело».

Алена Родовская:

Почти каждый белорус, отвечая на вопрос «Что для него значит День народного единства», скажет: это не только день, когда воссоединились Западная и Восточная Беларусь, это еще история моей семьи. История моей семьи вполне привычная. Мама – белоруска, отец – русский. Родилась в России, и эта страна по праву рождения никогда не будет мне чужой. Достигнув совершеннолетия, могла спокойно получить там гражданство. Имея белорусско-польские корни, я тоже могла получить и «карту поляка» без проблем. Но я осознанно выбрала Беларусь местом своего жительства, я тут выросла, и именно здесь рождены мои дети, они учатся и получают образование, и я планирую тут прожить всю свою жизнь. Алена Родовская:

И таких историй, как моя, миллион. Мы все – продукт 17 сентября – сказал в эфире «Альфа Радио» политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

Это моя семья прежде всего. Почему? Потому что без народного единства не было бы моей семьи. Второй момент – это мое государство, моя страна, которая через кропотливый путь борьбы национально-освободительной появилась – суверенная и независимая. Но и, самое главное, это наше будущее, то, что мы можем решать на своей земле сами, без указа извне, свою судьбу. И это – прошлое, настоящее и будущее – это и есть День народного единства, где мы преодолеваем собственный эгоизм и ставим родину, общество, наши совместные интересы превыше наших личных, эгоистических интересов. Патриотизм – это не тогда, когда берут от родины все, а когда живут во имя родины.