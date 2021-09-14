Азарёнок – украинцам: мы вам подарили мир. Как вы нам отплатили? Заброской боевиков? Закрытием полётов?

Новости Беларуси. Международное давление против Беларуси незаконно и не отвечает коренным интересам европейских народов. В этом мнении сходятся политологи и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но труднее всего объяснить поведение наших южных соседей. Многовековые культурные и экономические связи сейчас рушатся, что приносит ущерб в первую очередь простым украинцам. Но, видимо, политическая элита, пришедшая к власти после незаконного и кровавого госпереворота, главной своей целью видит понравиться на Западе. И ради этого готово наплевать на своих людей. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Как жалок шут на троне короля!» Сколько еще вы будете издеваться над нашим братским народом? Сколько еще окровавленных европейских трусиков вы должны сожрать, чтобы вас наконец стошнило? Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Это ж какой степенью лицемерия надо обладать, чтобы обвинять Беларусь в агрессивных намерениях по отношению к Украине? Мы вам принесли и подарили мир. Мы дали вам возможность решить конфликт мирным путем, а не завалить юго-восток грудами детских тел. Президент Лукашенко все сделал для того, чтобы вы прекратили самоубийство собственной страны. Григорий Азаренок:

Как вы нам отплатили? Заброской боевиков? Закрытием полетов? Вы тренировали убийц, хладнокровных и подлых убийц, чтобы они здесь лишали людей жизни. Бандеровская падаль не знает дна своей ущербности. Моника Зеленский тут заявила, что хотела бы принести в Беларусь ту же демократию, что есть у них. Так послушайте, белорусы, чего вам пожелали. Говорит наша соратница по борьбе с «беломайданом» Юлия Витязева.

Юлия Витязева:

Все новогодние праздники до Рождества – как раз то самое время, когда весь мир замирает. Дом, семейные ценности, домашний очаг. А ваши, сидящие там, в окопах, напьются и начинают запускать свой фейерверк. И чтобы ты там в этот момент пошел и рассказал ребенку, оставшемуся без отца, без матери, без ручки и без ножки, что это еще не полномасштабная война. Матери, похоронившей сына, сказать: это еще не полномасштабная война, нет, вот когда вы нас будете бомбить, вот тогда будет война, а у вас это так, это у вас не считается. Старикам, которые всю жизнь отработали на Украину, теперь лежачие, их даже в подвал при обстреле спустить не могут. Они лежат с иконкой: заберет их Господь в этот момент или нет, или они еще останутся и будут живы. Сегодня за одно только утро, до 11 утра, было 50 прилетов, 50. Ты вообще понимаешь, что это и как это.

Григорий Азаренок:

Шрайбман, есть что ответить? Хрюкнешь что-нибудь, Чалый? Нет, вы сами трясетесь, чтобы вас бандеровцы на ремни и упряжки не пустили, а потому в рогульском танце будете плясать как миленькие. Подробнее в видеоматериале. Но Владимиру Левински наплевать на судьбы собственных людей. Из-под стола сонного Джо ему слышится только хруст денег. И, задрав шаровары, вы готовы скакать даже впереди Европы, чтобы испортить отношения с Беларусью. Вы заявляете о том, что мы представляем для вас опасность? Поначалу сложно понять, что вы курите. Но, прочитав вашу кастрюлеголовую аналитику, я начинаю понимать, почему вы себя так ведете.

Григорий Азаренок:

Вы хрюкаете и причмокиваете под столами своих хозяев о правах человека? У ваших людей есть только одно право – быть найденным повешенным в лесу. Будь то белорусский змагар или украинский судья. А потом на нас все это вешаете. Вы превратились в серую зону, в зону отчуждения, пиратскую пристань для Запада, куда он сбрасывает все – наркотики, оружие, экстремистов. И все это сделали майданные гидные революционеры. Да лучше залейтесь бальзамом по самые гланды и усните. Мы за это время страну вашу и братский народ спасем. Там, где прославляют нацистов, неизбежно идут в ад. Об этом очень хорошо знает давний враг фашизма всего мира, российский и израильский политолог и разведчик Яков Кедми. Яков Кедми про Украину: они посчитали, что сегодня гавкать на Беларусь – это самое прибыльное из того, что они могут делать. Читайте здесь.