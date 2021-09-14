Сегодня там полноценные жилые дома. Что такое садовое товарищество и в чём его преимущество?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте вернемся к огородам. У меня ассоциация, что если люди хотят, чтобы у них был огород и сад, то предпочитают дома в садоводческом товариществе. Давайте раскроем эту тему. Что можно делать на этой территории, а что нельзя? В чем преимущество между деревней и этими товариществами? Популярны они сегодня или это пережиток прошлого?

Анна Сахарова, председатель Папернянского сельского исполнительного комитета:

Садоводческие товарищества, если говорить с юридической точки зрения, – это некоммерческая организация, которая осуществляет свою деятельность на основе членства граждан, которые используют предоставленные земельные участки для ведения коллективного садоводства – выращивания плодовых культур, ягодных, сельскохозяйственных, в том числе и организации формы отдыха. Домики в садовых товариществах и жилые дома в населенных пунктах отличаются. Если возьмем 1970-1980-е годы, когда только зародилось желание получить земельный участок за городом, люди строили небольшие дачные домики, чтобы переночевать, приехать летом, посадить огород, отдохнуть от городской суеты, рабочих будней. Сегодня, проезжая территорию сельсовета, смотря на все садоводческие товарищества, которые расположены на нашей территории, а их 46 на территории только моего Папернянского сельсовета, увидеть такие маленькие дачки, как раньше строились, достаточно сложно.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Меня убеждали в том, что выгоднее в таком товариществе построить хороший дом, если у тебя есть жилье в городе и прописка, и совершенно спокойно себя чувствовать, потому что это дешевле. Янина Шимаковская, риелтор центра недвижимости:

Выгода только в цене земельного участка. Алена Родовская:

Цена земельного участка и отсутствие папки документов, которые нужно будет согласовывать. Строй дом, какой хочешь, и тебе не надо будет бегать по райисполкомам и показывать, регистрировать свой проект. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Роман, расскажите, пожалуйста, в чем разница.

Роман Воравко, начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома:

Разница в том, что действительно строительство в садоводческих товариществах не требует никакой разрешительной документации, разработки проектной документации. Люди могут строить дома сами, по своему усмотрению. Сегодня если заехать в некоторые садоводческие товарищества, то там стоят далеко не садовые домики – полноценные жилые дома. Екатерина Забенько:

Это законно? Роман Воравко:

Это законно. Люди зачастую там проживают не сезонно, а постоянно.

Алена Родовская:

Плюс ко всему газификация. Дачи всегда находятся рядом с деревнями. Подать заявку и провести в дачный дом газ – это возможно. Зачем людям тратить лишние деньги? Анна Сахарова:

Это возможно. Тем не менее в садоводческих товариществах газ оплачивается 100 %, не по субсидированным тарифам. Здесь разница в стоимости только при приобретении, а дальше это и членские взносы, и стопроцентная оплата коммунальных услуг, электроэнергии. Наталья Надольская:

Сейчас активно обсуждается, можно ли будет прописываться в этих домах на территории товариществ.

Анна Сахарова:

Эти изменения, которые сейчас обсуждаются, продиктованы современным миром. Сегодня есть такие жилые дома в садовых товариществах, которые соответствуют требованиям, которые предъявляются к жилым домам. У людей будет возможность при принятии данного указа перевести нежилые дачи, садовые домики в жилые дома. Алена Родовская:

Что такое современное товарищество?