Алёна Сырова: «Получать награду из рук главы государства особенно трепетно, волнительно»

Новости Беларуси. В современных реалиях мало быть просто профессионалом, нужно быть настоящим патриотом своей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на приеме в честь старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной атмосфере Александр Лукашенко вручил заслуженные награды лучшим представителям своих профессий. За достижение высоких результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио орденами и медалями награждены наши спортсмены. Почетное звание «Заслуженный мастер спорта» получили Игорь Бокий и Алина Горносько. В центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это теле- и радиожурналисты. Медалью Франциска Скорины награждены Анатолий Занкович, Илья Кревчик и Константин Придыбайло. Благодарностью Президента отмечены мои коллеги – Алена Сырова и Ксения Худолей.