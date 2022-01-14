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Алёна Сырова: «Получать награду из рук главы государства особенно трепетно, волнительно»

14 января 2022 17:38
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Новости Беларуси. В современных реалиях мало быть просто профессионалом, нужно быть настоящим патриотом своей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на приеме в честь старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В торжественной атмосфере Александр Лукашенко вручил заслуженные награды лучшим представителям своих профессий.  За достижение высоких результатов на летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио орденами и медалями награждены наши спортсмены.  Почетное звание «Заслуженный мастер спорта» получили Игорь Бокий и Алина Горносько. В центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это теле- и радиожурналисты. Медалью Франциска Скорины награждены Анатолий Занкович, Илья Кревчик и Константин Придыбайло. Благодарностью Президента отмечены мои коллеги – Алена Сырова и Ксения Худолей.

Алёна Сырова: «Получать награду из рук главы государства особенно трепетно, волнительно»-1

Алена Сырова, заведующая отделом политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Безусловно, получать награду из рук главы государства человеку, который работает бок о бок ежедневно с Президентом, особенно трепетно, волнительно. Очень приятно, что наш скромный труд тех людей, которые каждый день на всех мероприятиях, независимо от того, где они проходят, когда и в какое время дня и ночи вместе с Александром Лукашенко, отрадно, что наш труд оценили. В любом случае это еще больший стимул для новых свершений, для поиска новых форм нашей работы, для поиска форматов, которые бы позволяли показать нашему зрителю Президента таким, каким знаем и любим его мы.

Александр Лукашенко на приеме в честь старого Нового года: «Мы все служим нашей Беларуси» – читайте здесь

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Ксения Худолей # Илья Кревчик # Константин Придыбайло # Игорь Бокий # Алина Горносько # Фотофакт

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