Александр Лукашенко на приёме в честь старого Нового года: «Мы все служим нашей Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша Беларусь занимает немного места на карте, но географический интерес, геополитический интерес привлекает к себе огромнейший. Так было всегда в истории нашей земли, так происходит и сейчас. Да, мы сегодня другие, мир другой, но сюжет политических интриг вокруг нас тот же. Повторяется он снова и снова. Мы с вами уже многое сделали для того, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась. И сделаем еще больше, потому что едины в своих целях. В этот праздничный вечер я хочу поблагодарить тех, кто любит родную страну, предан национальным интересам и понимает груз ответственности, который лег на плечи нашего поколения. Может быть, я редко говорю, но уверен, что вы знаете, как высоко я ценю вклад каждого в укрепление нашей страны. Особые слова благодарности призерам Олимпиады, в прошлом году вам пришлось одновременно отстаивать и спортивную честь страны, и политическую позицию нации. И это новый, если хотите, тренд нашего времени. Вы ведь заметили, мы больше не говорим, что спорт, образование, культура, здравоохранение вне политики. Сегодня стало очевидно: мало побеждать в спорте, мало восхищаться и восхищать людей своим творчеством и просто быть профессионалом. Надо быть патриотом, гордиться родной страной, транслировать это людям. Да, надо отстаивать национальные интересы и государственный курс публично. Не сидеть, как в народе говорят, под веником. Как многие из вас делали это в самый острый период. Каждый на своем месте, мы все служим нашей Беларуси. Это наш долг перед землей, которая взрастила, перед государством, которое дает возможность раскрыть свои таланты и реализовать возможности.