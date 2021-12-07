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«Пора уже давно криминализировать выдачу карты поляка и её наличие». Анонс программы «Постскриптум»

07 декабря 2021 14:21
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Новости Беларуси. Карту поляка приравняют к наличию гражданства иностранного государства, что запрещено белорусским законодательством. С такой инициативой выступают отечественные парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пора уже давно криминализировать выдачу карты поляка и её наличие». Анонс программы «Постскриптум»-1

Как режим Дуды под маркой поддержки этнических поляков откровенно пытается полонизировать белорусские земли?  

«Пора уже давно криминализировать выдачу карты поляка и её наличие». Анонс программы «Постскриптум»-4

Петр Петровский, политолог:  
Пора уже давно криминализировать выдачу карты поляка и ее наличие, потому что это предательство. Надо лично этим людям отказываться от карты, сделать это уголовным преступлением.  

Почему мечта Речи Посполитой «от моря до моря» продолжает бередить умы польских правителей и не пора ли панам вспомнить другие времена и начать платить по историческим счетам?  

«Пора уже давно криминализировать выдачу карты поляка и её наличие». Анонс программы «Постскриптум»-7

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
За эти годы оккупации они нам должны, и можно посчитать тот ущерб, который нанесла Польша. И это будет наш внушительный ответ.  

О том, как национализм и американский протекционизм победил в Польше здравый смысл и международные законы, рассуждают эксперты программы «Постскриптум» в эфире телеканала СТВ сегодня, 7 декабря, в 22:00.  

# Международная политика # общество # Петр Петровский # Игорь Хлобукин # Юлия Бешанова # Фотофакт

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