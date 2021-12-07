«Пора уже давно криминализировать выдачу карты поляка и её наличие». Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Карту поляка приравняют к наличию гражданства иностранного государства, что запрещено белорусским законодательством. С такой инициативой выступают отечественные парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Петровский, политолог:

Пора уже давно криминализировать выдачу карты поляка и ее наличие, потому что это предательство. Надо лично этим людям отказываться от карты, сделать это уголовным преступлением.