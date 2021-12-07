17 декабря в Минске открывается сезон рождественских ярмарок. Что можно будет купить?

Новости Беларуси. Сезон рождественских ярмарок в Минске откроется 17 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые ряды развернутся на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Посетителям предложат гастрономические изыски. Также в продаже будут новогодние сувениры и подарки. Праздничные ярмарки продлятся до середины января. Подробности у нашего корреспондента Юлии Примы.

На календаре начало декабря. Первый снег, первые хлопоты в преддверии Нового года и особая праздничная атмосфера. А еще это время подготовки сюрпризов и подарков. В помощь – столичная торговля. Ассортимент здесь на любой вкус и кошелек.