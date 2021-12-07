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17 декабря в Минске открывается сезон рождественских ярмарок. Что можно будет купить?

07 декабря 2021 14:29
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Новости Беларуси. Сезон рождественских ярмарок в Минске откроется 17 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые ряды развернутся на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Посетителям предложат гастрономические изыски. Также в продаже будут новогодние сувениры и подарки. Праздничные ярмарки продлятся до середины января.  

Подробности у нашего корреспондента Юлии Примы.  

17 декабря в Минске открывается сезон рождественских ярмарок. Что можно будет купить?-1

На календаре начало декабря. Первый снег, первые хлопоты в преддверии Нового года и особая праздничная атмосфера. А еще это время подготовки сюрпризов и подарков. В помощь – столичная торговля. Ассортимент здесь на любой вкус и кошелек.  

17 декабря в Минске открывается сезон рождественских ярмарок. Что можно будет купить?-4

Анна Готовчиц, продавец-консультант универмага:  
У нас больше 36 тысяч единиц товара как белорусского, так и импортного производства. Пользуются спросом символы года. Не удерживаются – хоть что-то да купят. Бывают покупатели, которые приходят, говорят: вот, магнитик, мы купим. Говорят: как это я пришел в такую секцию и приду домой без покупок?  

Подробности в видеоматериале.  

# Новый год # общество # Светлана Антонович # Юлия Прима # Елена Нагорная # Фотофакт

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