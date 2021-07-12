«Не заметила, чтобы эта тема каким-то образом интересовала наше правительство». Боятся ли в Прибалтике мигрантов?
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас есть уникальный человек в студии, который даже в договоре с СТВ звучит как «лицо без гражданства Латвии», но жительница Латвии, рожденная в Латвии. Расскажи, Алена, боится ли Литва мигрантов? Много ли там мигрантов? Действительно ли правительство сделало все возможное, чтобы народ, в частности ты, родственники, твои знакомые, оказались просто в заложниках?
Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:
Я, проживая на территории Латвии, вообще не заметила, чтобы эта тема каким-то образом интересовала наше правительство. У нас та проблема, которая есть, – это коронавирус. Помимо нее, как мне кажется, не существует вообще никакой другой.
Кирилл Казаков:
Мигранты не пугают никого? Они пугают только телевизор и в сторону Европы, чтобы оттуда денежки прилетали на стену Шимоните длиной сколько, 30 километров?
Алена Дзиодзина:
И литовцев.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Это инсталляция пограничная.
Илья Бегун, аналитик:
Когда в августе нас перевели из Пабраде в академию пограничников, как раз прибывать начали люди потихоньку, в академии пограничников нас было три человека на три кампуса. Там пусто было. Вот так они подготавливают у себя кадры: «Ну, все будет хорошо».
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