«Не заметила, чтобы эта тема каким-то образом интересовала наше правительство». Боятся ли в Прибалтике мигрантов?

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У нас есть уникальный человек в студии, который даже в договоре с СТВ звучит как «лицо без гражданства Латвии», но жительница Латвии, рожденная в Латвии. Расскажи, Алена, боится ли Литва мигрантов? Много ли там мигрантов? Действительно ли правительство сделало все возможное, чтобы народ, в частности ты, родственники, твои знакомые, оказались просто в заложниках?