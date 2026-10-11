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Новости по тегу #Благотворительность

Бизнес на слезах закрыт: как в Беларуси перекрыли кислород псевдоблаготворителям
11 октября 2026 17:28

Бизнес на слезах закрыт: как в Беларуси перекрыли кислород псевдоблаготворителям

Почти месяц по новым правилам: как изменилась работа благотворительных фондов в Беларуси
06 октября 2026 17:52

Почти месяц по новым правилам: как изменилась работа благотворительных фондов в Беларуси

Конец эпохи «серых» сборов: как новый указ защитит благотворительный сектор Беларуси от аферистов
24 сентября 2026 18:45

Конец эпохи «серых» сборов: как новый указ защитит благотворительный сектор Беларуси от аферистов

От здравоохранения до культуры: какие благотворительные программы поддерживает Белинвестбанк?
30 августа 2026 07:59

От здравоохранения до культуры: какие благотворительные программы поддерживает Белинвестбанк?

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси
15 января 2026 07:35

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси

Более 350 мероприятий провели парламентарии в рамках марафона «Наши дети» и акции «От всей души»
15 января 2026 06:39

Более 350 мероприятий провели парламентарии в рамках марафона «Наши дети» и акции «От всей души»

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи
14 января 2026 17:19

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи

Максим Рыженков присоединился к благотворительной инициативе «От всей души»
14 января 2026 11:25

Максим Рыженков присоединился к благотворительной инициативе «От всей души»

Хоккеисты минского «Динамо» поддержали детей в онкоцентре в Боровлянах
14 января 2026 08:43

Хоккеисты минского «Динамо» поддержали детей в онкоцентре в Боровлянах

Они нужны каждому из нас – представители БСЖ посетили Николаевщинский социальный пансионат
12 января 2026 18:29

Они нужны каждому из нас – представители БСЖ посетили Николаевщинский социальный пансионат

Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске
09 января 2026 18:00

Бал «Рождественская симфония» прошёл в Витебске

Депутаты парламента и представители общественных организации посетили бывшую узницу концлагеря
06 января 2026 18:42

Депутаты парламента и представители общественных организации посетили бывшую узницу концлагеря