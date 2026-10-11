Новости по тегу #Благотворительность

Делать добрые дела, но исключительно по закону. В Беларуси действуют новые правила для благотворительных фондов и сборов на лечение.
Все детали закреплены в указе Президента о фондах и благотворительной деятельности в здравоохранении.
С начала 2026 года в Беларуси вскрыли ряд недобросовестных схем. Под видом пожертвований больным детям мошенники собирали миллионы рублей. Чтобы вернуть доверие к сфере благотворительности, Президент подписал указ, основные положения которого вступили в силу 12 сентября.
«Банк традиционно не остается в стороне от странового движения помощи тому, кому эта помощь нужна. Конечно же, через благотворительные проекты».
Волонтеры БРСМ в зимний период помогают в быту одиноким пожилым и ветеранам.
За время независимости Беларусь обрела не только материальную, но и духовную крепость.
Сегодняшнее представление было построено в форме интерактивной сказки, полностью подготовлено и исполнено силами юных артистов.
Благотворительный марафон «От всей души» традиционно финиширует на старый Новый год.
В неформальной обстановке гости пообщались с детьми и их родителями, вручили подарки и поделились добрыми пожеланиями.
По всей Беларуси продолжается благотворительный марафон «От всей души».
В Витебске сегодня кружила не только вьюга, но и танцевальные пары на паркете.
Вместе с теплыми словами поздравлений Инесса Кулаго получила практичные подарки.
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