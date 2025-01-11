Стоит ли гадать во время Святок? Вот что советует православная церковь

Святки, или святые дни, – это особое время от Рождества Христова до Крещения. О том, как их провести и от чего лучше воздержаться, поговорили с гостем.

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Сергием Барановым, писателем, духовником скита Иверского женского монастыря в городе Орске.

Олег Лепешенков, СТВ:

Дни между Рождеством и Крещением всегда были праздничными, но в то же время они сопровождались и такими вещами, как гадания, попытками заглянуть в свою будущую судьбу. Верные ли это действия для христианина?