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Стоит ли гадать во время Святок? Вот что советует православная церковь

11 января 2025 12:01
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Святки, или святые дни, – это особое время от Рождества Христова до Крещения. О том, как их провести и от чего лучше воздержаться, поговорили с гостем.

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Сергием Барановым, писателем, духовником скита Иверского женского монастыря в городе Орске.

Олег Лепешенков, СТВ:
Дни между Рождеством и Крещением всегда были праздничными, но в то же время они сопровождались и такими вещами, как гадания, попытками заглянуть в свою будущую судьбу. Верные ли это действия для христианина?

Стоит ли гадать во время Святок? Вот что советует православная церковь -2

Протоиерей Сергий Баранов, писатель, духовник скита Иверского женского монастыря в г. Орске:
Когда Господь убирает Адама и Еву из райского сада и поселяет их на этой земле, на которой они должны в поте лица добывать хлеб? Он дает им кожаные ризы, то есть он закрывает для них возможность видеть духовный мир. Потому что потеряв благодать Духа Святого, это наша мудрость, наше вдохновение, вдруг наши предки теряют это духовное зрение, мудрость, остаться в духовном мире, который наполнен не только Святым Духом, но и падшими духами. Уже не имея духовной культуры различения духов, можно очень сильно повредиться. Поэтому Господь закрывает духовный мир кожаными ризами. Каждый из нас сейчас почти не воспринимает духовный мир, который для нас закрыт. Это произошло с заботой о человеке. Лучше вообще не входить в это пространство духовное, не имея духовной культуры. 

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Олег Лепешенков # Церковь # Рождество # Религия

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