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Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»

11 января 2025 10:40
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Выставка «Моя Беларусь» в Минском международном выставочном центре продолжает собирать гостей. Экспозицию с интересом изучили люди почтенного возраста. Экскурсия для них была организована в рамках проекта «От всей души», рассказали в программе «Новости «24 часа» на СТВ.

Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»-2

«Моя Беларусь» – выставка, которая объединяет поколения. Символично, что 10 января здесь собрались те, кто стал хранителем традиций и богатой истории нашего государства. Это представители Совета пожилых граждан, волонтеры «серебряного» возраста, посетители территориальных центров социального обслуживания населения и проживающие в пансионатах.

Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»-4

Николай Мелешко:
Мы работали долго и много. Видели всякое. Вот такого чуда, таких технологий, как здесь, не видели. Это прекрасно, мы гордимся, что мы живем в такой стране, что у нас действительно все развито.

Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»-6

Нина Ткачук:
Впечатления чего-то грандиозного. Мы в литературе, в газетах вот так крупица к крупице, а здесь эти все крупицы собраны.

Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»-8

Уникальная локация размером в 30 квадратных метров позволяет увидеть будущее страны через ее настоящее. Выставка знакомит жителей и гостей Беларуси с достижениями суверенного государства. Здесь представлены последние разработки в области науки, техники, промышленности, медицины и другие. У посетителей есть возможность не только увидеть, но прикоснуться и даже почувствовать. Например, аромат «Душевного чаепития» или «Ранее утро в лесу». Ежедневно на выставочных стендах работают волонтеры и представители различных учреждений.

Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»-10

Алексей Котович, врач анестезиолог-реаниматолог научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Здесь представлена умная реанимация. Здесь присутствуют волонтеры из Брестского медицинского колледжа, каждый может попробовать свои силы в сердечно-легочной реанимации. Кроме того, также представлены новинки от наших медицинских производителей. К примеру, умная кровать, которая может измерять вес пациента в режиме онлайн.

Выставка будет работать до 26 января ежедневно без выходных. Для удобства гостей организованы специальные автобусы, которые курсируют от нескольких станций метро.

# Моя Беларусь # Выставка

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