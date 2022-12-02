Алименты могут платить и мужчины, и женщины. Как насчитывают размер выплат?
Новости Беларуси. Развод в последнее время стал, к сожалению, явлением нередким. По статистике, только в Минске в 2021 году брак расторгли почти 8 000 пар, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. И в большинстве случаев речь идет о семьях с детьми.
Максим Терешков, адвокат:
Как правило, цивилизованные супруги, пусть и бывшие, могут договориться, каким образом будут содержать детей. В частности, отдельно проживающие родители. Для этого необязательно идти в суд, к судебному исполнителю. Супруги могут составить соглашение об уплате алиментов. Это соглашение удостоверяется у нотариуса.
Юлия Щерба, заместитель начальника отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:
Как правило, неплательщиками являются люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. Есть еще такая категория, которые неофициально работают. Мы, к сожалению, установить место работы не можем, так как в базе ФСЗН информация не отражается. Ну, и платят они как безработные.
Закон работает независимо от гендерных признаков. В равной степени алименты должны платить как мужчины, так и женщины. Размер подобных денежных выплат определен в Кодексе о браке и семье и зависит от количества несовершеннолетних детей.
Юлия Щерба:
Если должник не работает и у него образовалась задолженность, судебный исполнитель в рамках исполнительного производства рассчитывает задолженность, тоже отталкивается от бюджета прожиточного минимума. На одного ребенка – 50 % бюджета прожиточного минимума в месяц, на двоих детей – 100 %, на троих и более – 150 %.
Не оплачивать алименты на протяжении многих лет для некоторых стало нормой жизни. Несмотря на то, что долги растут, гасить их никто не торопится. Да и сделать это уже довольно сложно – суммы порой набегают астрономические. Только вот за нежелание помогать собственным детям можно заплатить цену и подороже любых денег. Например, лишиться свободы.
Максим Терешков:
Законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Если лицо не уплачивает алименты, то взыскатель имеет право обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела. Такие дела, к сожалению, нередки. Наличие судимости за уклонение от уплаты алиментов не освобождает должника от возмещения задолженности, которая образовалась до этой судимости.
Эта погоня продолжается ежедневно. Одно дело закрывают – появляется новое. Один ребенок вырастает – другой рождается.
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