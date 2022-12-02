Рабочий сорвался с 17-го этажа на «Минск Мире» – шансов выжить не было. Почему застройщики не позаботились о безопасности?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Каждый третий несчастный случай на стройке заканчивается летальным исходом. За последний год цифры статистики неумолимо стремятся вверх, правоохранителям только и остается возбуждать уголовные дела, а профсоюзам – бить тревогу. Такого не было даже в начале 2000-х. И вроде бы десятки томов предписаний, инструкций, рекомендаций – как только их не обзывают – но все тщетно.

– Мужчина, я же вам сказал, пристегнитесь – 17-й этаж!

– А я вам сказал, что мне неудобно, уйдите! Падение с высоты, обрушение конструкций, короткое замыкание – формулировки, все чаще всплывающие в криминальной хронике. А от такого действительно кровь стынет в жилах. Намедни «Народный контроль» наведался на несколько резонансных стройплощадок. Как и ожидалось, без нарушений никуда.

Константин Герцев:

Собственная квартира в столице – мечта, пожалуй, любого провинциала. Да и коренному обитателю обзавестись дополнительными квадратными метрами – далеко не чуждая инициатива. Минский рынок недвижимости пестрит предложениями. От уставших хрущевок и величественных сталинок до новомодных жилых комплексов. Современная инфраструктура, яркая раскраска, до центра 10 минут езды. Так еще говорят, по столичным меркам вполне приемлемая цена за квадратный метр. Горячее предложение, но почему-то новости о жилом комплексе «Минск Мир», где мы сейчас гуляем, все чаще всплывают к криминальной хронике. Только за этот год три чрезвычайные ситуации на стройплощадке, и все со смертельным исходом. Как установят следователи, причина в несоблюдении охраны труда.

Его крик до сих пор звенит в ушах коллег. 12 ноября самая масштабная столичная стройка унесла жизнь 35-летнего арматурщика. Сорвавшаяся с 17-го этажа металлическая стойка не оставила парню и малейшего шанса. Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе – подробности.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

Следователями по данном факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Анализируя подобные уголовные дела, отмечу, что в большинстве случаев граждане травмировались на производстве в результате падения с высоты, выполнения работ повышенной опасности, а также при эксплуатации техники. Кроме того, зачастую пострадавшие сами не соблюдают элементарные меры по обеспечению собственной безопасности.

С таким отношением к охране труда очередная смерть – вопрос времени. Более 10 тысяч рабочих, десятки подрядчиков, а с ними еще и сотни субподрядчиков – здесь и черт ногу сломит. Чтобы установить виновных, у правоохранителей уходят месяцы. После – затишье, и те же грабли.

Монтажник ЖК «Минск Мир»:

Поймите, это конвейер. Если тебе что-то не нравится, уходи. Завтра придет другой. А людям нужны деньги, поэтому они остаются. Получишь травму – в лучшем случае проведут беседу. Но чтобы кто-то ходил и постоянно следил за правилами, такого здесь точно нет. Профсоюзы бьют тревогу, но переломить ужасающую тенденцию пока бессильны, «Минск Мир» не в зоне доступа народного контроля.