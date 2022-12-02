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Будет ли продолжаться поддержка бюджетников в 2023-м? Вот что рассказал министр финансов

02 декабря 2022 18:28
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Новости Беларуси. Работники бюджетной сферы получат финансовую поддержку из резервного фонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выплаты стимулирующего характера будет направлено более 130 миллиона рублей. Решение уже одобрено главой государства. Правительство соответствующее постановление примет в ближайшее время.  

Будет ли продолжаться поддержка бюджетников в 2023-м? Вот что рассказал министр финансов-1

Что же касается спонсора (госказны), позиция однозначна – все обязательства будут выполнены. Средства из резервного фонда Президента будут направлены областям и отдельным организациям, финансируемым из республиканского бюджета.  

На сколько выросла заплата у бюджетного сектора и кто получит ещё больше в 2023 году?  

Будет ли продолжаться поддержка бюджетников в 2023-м? Вот что рассказал министр финансов-4

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:  
Президент принял решение, общая сумма выделения денег из этого фонда более 100 миллионов на поддержку именно выплат, связанных с бюджетной сферой. Наш республиканский бюджет формируется в плановых параметрах, если смотреть в целом на бюджет. Поэтому ресурсы, чтобы поддержать, как запланировано было изначально, были предусмотрены.   

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# Государственный бюджет Беларуси # общество # Юрий Селиверстов # Александра Качан # Фотофакт

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