Будет ли продолжаться поддержка бюджетников в 2023-м? Вот что рассказал министр финансов

Новости Беларуси. Работники бюджетной сферы получат финансовую поддержку из резервного фонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выплаты стимулирующего характера будет направлено более 130 миллиона рублей. Решение уже одобрено главой государства. Правительство соответствующее постановление примет в ближайшее время.

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Что же касается спонсора (госказны), позиция однозначна – все обязательства будут выполнены. Средства из резервного фонда Президента будут направлены областям и отдельным организациям, финансируемым из республиканского бюджета.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Президент принял решение, общая сумма выделения денег из этого фонда более 100 миллионов на поддержку именно выплат, связанных с бюджетной сферой. Наш республиканский бюджет формируется в плановых параметрах, если смотреть в целом на бюджет. Поэтому ресурсы, чтобы поддержать, как запланировано было изначально, были предусмотрены.