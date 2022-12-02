«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?

Новости Беларуси. Развод в последнее время стал, к сожалению, явлением нередким. По статистике, только в Минске в 2021 году брак расторгли почти 8 000 пар, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. И в большинстве случаев речь идет о семьях с детьми. В портфелях судебных приставов несколько тысяч исполнительных листов – истории и судьбы исключительно столичных неплательщиков. Отправляемся на следующий адрес.

– Здравствуйте, Андрея Анатольевича могу услышать?

– Сейчас.

– Да.

– Андрей Анатольевич, здравствуйте. Судебные исполнители, отдел принудительного исполнения Фрунзенского района. У вас есть задолженность по алиментам. Будем арестовывать ваше транспортное средство, которое стоит возле подъезда. Выходите, пожалуйста.

– Сейчас выйду.

– Спасибо.

Под арест попадает вот эта старенькая Audi. Андрей робко подходит к пока еще своей машине и не спеша пытается открыть. Точно так же он не торопится выполнять свои обязательства перед несовершеннолетними детьми. Одним словом, своему чаду он не помогает.

История стара как, пожалуй, и сама машина, в которой мужчина и вовсе жил несколько месяцев. В салоне авто до сих пор можно найти привычные предметы быта: постельное белье, одежду и посуду. Но уже через 10 дней железный конь уйдет с молотка. «Пошутила моя просто». Минчанин живет с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч – читайте здесь.

– В том случае если, по результатам оценки, ее будет целесообразно продавать с торгов. Если там стоимость будет превышать расходы на ее эвакуацию, на ее хранение на месте стоянки.

– Конечно, будет.

– Затраты на оценку ложатся на вас. К слову, это один из самых действенных рычагов. Такая мера заставляет шевелиться даже самых непробиваемых алиментщиков. Но и на этом способы воздействия не заканчиваются. В арсенале судебных приставов больше десятка приемов.

Юлия Щерба, заместитель начальника отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:

Могут быть приняты такие меры, как арест наличных денежных средств должника, арест имущества, принадлежащего должнику, и его изъятие для последующей реализации, ограничение в праве управления механическими транспортными средствами, ограничение в праве на выезд за пределы Республики Беларусь, ограничение в праве управления моторными маломерными судами, в праве на охоту, а также ограничения в праве посещения игорных заведений. Пока же авто оставили хозяину на ответственное хранение. Андрей не платит алименты уже 1,5 года. Накопился долг в 6 000 рублей, но для мужчины это, по-видимому, стало открытием.

Вторая колонка – эта размер алиментов, подлежащая к взысканию. Третья колонка – это сумма, уплаченная должником. Вы видите цифру ноль, что должником ничего не оплачено с июля 2021 года. Как собираетесь ее оплачивать?

– Ноги вылечу, устроюсь на работу.

– Как скоро это будет?

– Как ноги вылечу. «Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребенку – история одной белоруски (подробности).