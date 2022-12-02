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«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?

02 декабря 2022 18:32
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Новости Беларуси. Развод в последнее время стал, к сожалению, явлением нередким. По статистике, только в Минске в 2021 году брак расторгли почти 8 000 пар, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. И в большинстве случаев речь идет о семьях с детьми.

В портфелях судебных приставов несколько тысяч исполнительных листов – истории и судьбы исключительно столичных неплательщиков. Отправляемся на следующий адрес.

«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?-1

– Здравствуйте, Андрея Анатольевича могу услышать?
– Сейчас.
– Да.
– Андрей Анатольевич, здравствуйте. Судебные исполнители, отдел принудительного исполнения Фрунзенского района. У вас есть задолженность по алиментам. Будем арестовывать ваше транспортное средство, которое стоит возле подъезда. Выходите, пожалуйста.
– Сейчас выйду.
– Спасибо.

«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?-4

Под арест попадает вот эта старенькая Audi. Андрей робко подходит к пока еще своей машине и не спеша пытается открыть. Точно так же он не торопится выполнять свои обязательства перед несовершеннолетними детьми. Одним словом, своему чаду он не помогает.

«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?-7

История стара как, пожалуй, и сама машина, в которой мужчина и вовсе жил несколько месяцев. В салоне авто до сих пор можно найти привычные предметы быта: постельное белье, одежду и посуду. Но уже через 10 дней железный конь уйдет с молотка.

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«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?-10

В том случае если, по результатам оценки, ее будет целесообразно продавать с торгов. Если там стоимость будет превышать расходы на ее эвакуацию, на ее хранение на месте стоянки.
Конечно, будет.
Затраты на оценку ложатся на вас.

К слову, это один из самых действенных рычагов. Такая мера заставляет шевелиться даже самых непробиваемых алиментщиков. Но и на этом способы воздействия не заканчиваются. В арсенале судебных приставов больше десятка приемов.

«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?-13

Юлия Щерба, заместитель начальника отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:  
Могут быть приняты такие меры, как арест наличных денежных средств должника, арест имущества, принадлежащего должнику, и его изъятие для последующей реализации, ограничение в праве управления механическими транспортными средствами, ограничение в праве на выезд за пределы Республики Беларусь, ограничение в праве управления моторными маломерными судами, в праве на охоту, а также ограничения в праве посещения игорных заведений.  

Пока же авто оставили хозяину на ответственное хранение. Андрей не платит алименты уже 1,5 года. Накопился долг в 6 000 рублей, но для мужчины это, по-видимому, стало открытием.

«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?-16

Вторая колонка эта размер алиментов, подлежащая к взысканию. Третья колонка – это сумма, уплаченная должником. Вы видите цифру ноль, что должником ничего не оплачено с июля 2021 года. Как собираетесь ее оплачивать?
– Ноги вылечу, устроюсь на работу.
– Как скоро это будет?
– Как ноги вылечу.

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребенку – история одной белоруски (подробности).

«Будем арестовывать ваше транспортное средство». Какие ещё приёмы есть у судебных приставов для неплательщиков алиментов?-19

Подобные ответы госисполнители слышат чаще всего. И пока злостные неплательщики ищут причины не работать, тысячи детей недополучают элементарных средств к существованию.

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# Судебная система Беларуси # общество # Юлия Щерба # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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