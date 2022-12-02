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«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски

02 декабря 2022 13:49
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Новости Беларуси. Развод в последнее время стал, к сожалению, явлением нередким. По статистике, только в Минске в 2021 году брак расторгли почти 8 000 пар, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. И в большинстве случаев речь идет о семьях с детьми.

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Именно в этот момент многие понимают, что это тяжелое испытание не только для психики, но и для кошелька. Возникает тот самый вопрос об алиментах. Ведь детей надо воспитывать, собирать в школу, обеспечивать нормальный быт и условия жизни. И делать все это обязаны их родители. Неважно, живут они вместе или нет, состоят ли в браке или разведены.

Если родители отказываются добровольно выполнять свои обязанности, то средства на содержание детей взыскиваются с них в судебном порядке. При этом сам документ о взыскании алиментов может быть предъявлен к исполнению до совершеннолетия ребенка. Но так ли все просто на практике, почему самые родные люди забывают о своем долге и как дети становятся разменной монетой?

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-4

Сергей Шуманский:
Почти 72 тысячи белорусов сегодня имеют долги по алиментам. Таковы цифры официальной статистики. Чаще всего это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Но есть среди должников и женщины.

В Кодексе о браке и семье четко прописано, что для трудоспособного должника размер алиментов на одного ребенка составляет 25 % от всех видов дохода, на двух – 33 %, на трех и более детей – 50 % от всех доходов.

В случае если должник не работает и у него нет официально подтвержденных доходов, алименты рассчитываются исходя из бюджета прожиточного минимума. Также при разводе родители могут самостоятельно определить форму, порядок и способ уплаты алиментов без обращения в суд. Чем красен родительский долг? И для всех ли родителей дети – цветы жизни? Мы попытались разобраться в финансовых последствиях неудачного брака. 

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-7

С каждым годом в Беларуси увеличивается сумма долгов по алиментам. У кого-то из покинувших семью действительно нет возможности переводить деньги, другие же не имеют проблем с доходом, но старательно не замечают собственных детей. И таких потерявшихся отцов и матерей тысячи. Сотни разбитых детских сердец. Трагедия XXI века. Платить по счетам любит не каждый, однако, когда дело касается родного ребенка, торг неуместен.

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-10

Елене 30. Ее история, как и тысяч женщин по всей стране, когда-то была похожа на счастливую, но недолгую сказку. 

Начиналось у нас с ним все как обычно, как у всех людей. Сначала свадьба, у нас родился ребенок, а потом развод. 

Муж ушел, когда она еще была беременная, и оставил бывшей супруге и ребенку лишь свою фамилию.

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-13

Когда мы с моим бывшим супругом жили вместе, выбить из него какую-то копейку было практически невозможно. Поэтому жили мы всегда только на мои деньги, помогали родители. Работать он особо никогда не любил. После развода на алименты я никогда не претендовала, от него помощи тоже не просила. Он сам не предлагал.

Но в дом пришла беда – ребенок серьезно заболел. Оплачивать счета за лекарства с одной своей зарплаты оказалось просто невозможным. В критической ситуации женщина вспомнила о бывшем супруге. По старому номеру телефона не дозвонилась.

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-16

Искала его через родственников, звонила маме, которая вообще не хотела со мной разговаривать. Звонила сестре, которая якобы говорила со мной, но сама о нем ничего не знала. Позже нашла его в социальных сетях, написала о проблеме. Он ответил коротко и ясно: разбирайтесь со своими проблемами сами.

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«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-19

Тогда женщина обратилась в суд. По делу вынесли решение: взыскать, нельзя помиловать. Первое время так и было. Бывший супруг работал официально. Из его заработка ежемесячно на алименты отчисляли четверть суммы. Но счастье длилось недолго. Мужчина воспользовался своим правом на лень и решил вовсе не работать. 

Без поддержки отцов или матерей в стране растут тысячи детей. И только с возрастом к горе-родителям приходит понимание, что бежали они, экономя деньги, возможно, от своего самого главного богатства. Ведь дети, когда вырастут, будут помнить тех, кто был рядом. А не тех, кто дал фамилию, имя и отчество. 

«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски-22

Сергей Шуманский:
До развода большинство людей не представляют, с какими проблемами они могут столкнуться. Это касается многих аспектов жизни – таких, как раздел имущества, вопросы быта, создание новых отношений с детьми, алименты. 

Безусловно, взрослые имеют право принимать решение – оставаться им вместе, или нет. Но штамп в паспорте о разводе не прекратит их отношения, если у бывших супругов есть общие дети. 

Можно перестать быть мужем и женой, но нельзя забывать об ответственности, связанной с воспитанием общего ребенка – он ведь, в отличие от зарплаты, пополам не делится.

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# Брак и семья # общество # Сергей Шуманский # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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