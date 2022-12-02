«Разбирайтесь со своими проблемами сами». Муж отказался платить алименты больному ребёнку – история одной белоруски

Новости Беларуси. Развод в последнее время стал, к сожалению, явлением нередким. По статистике, только в Минске в 2021 году брак расторгли почти 8 000 пар, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. И в большинстве случаев речь идет о семьях с детьми.

Сергей Шуманский, ведущий:

Именно в этот момент многие понимают, что это тяжелое испытание не только для психики, но и для кошелька. Возникает тот самый вопрос об алиментах. Ведь детей надо воспитывать, собирать в школу, обеспечивать нормальный быт и условия жизни. И делать все это обязаны их родители. Неважно, живут они вместе или нет, состоят ли в браке или разведены. Если родители отказываются добровольно выполнять свои обязанности, то средства на содержание детей взыскиваются с них в судебном порядке. При этом сам документ о взыскании алиментов может быть предъявлен к исполнению до совершеннолетия ребенка. Но так ли все просто на практике, почему самые родные люди забывают о своем долге и как дети становятся разменной монетой?

Сергей Шуманский:

Почти 72 тысячи белорусов сегодня имеют долги по алиментам. Таковы цифры официальной статистики. Чаще всего это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Но есть среди должников и женщины. В Кодексе о браке и семье четко прописано, что для трудоспособного должника размер алиментов на одного ребенка составляет 25 % от всех видов дохода, на двух – 33 %, на трех и более детей – 50 % от всех доходов. В случае если должник не работает и у него нет официально подтвержденных доходов, алименты рассчитываются исходя из бюджета прожиточного минимума. Также при разводе родители могут самостоятельно определить форму, порядок и способ уплаты алиментов без обращения в суд. Чем красен родительский долг? И для всех ли родителей дети – цветы жизни? Мы попытались разобраться в финансовых последствиях неудачного брака.

С каждым годом в Беларуси увеличивается сумма долгов по алиментам. У кого-то из покинувших семью действительно нет возможности переводить деньги, другие же не имеют проблем с доходом, но старательно не замечают собственных детей. И таких потерявшихся отцов и матерей тысячи. Сотни разбитых детских сердец. Трагедия XXI века. Платить по счетам любит не каждый, однако, когда дело касается родного ребенка, торг неуместен.

Елене 30. Ее история, как и тысяч женщин по всей стране, когда-то была похожа на счастливую, но недолгую сказку. Начиналось у нас с ним все как обычно, как у всех людей. Сначала свадьба, у нас родился ребенок, а потом развод. Муж ушел, когда она еще была беременная, и оставил бывшей супруге и ребенку лишь свою фамилию.

Когда мы с моим бывшим супругом жили вместе, выбить из него какую-то копейку было практически невозможно. Поэтому жили мы всегда только на мои деньги, помогали родители. Работать он особо никогда не любил. После развода на алименты я никогда не претендовала, от него помощи тоже не просила. Он сам не предлагал. Но в дом пришла беда – ребенок серьезно заболел. Оплачивать счета за лекарства с одной своей зарплаты оказалось просто невозможным. В критической ситуации женщина вспомнила о бывшем супруге. По старому номеру телефона не дозвонилась.

Искала его через родственников, звонила маме, которая вообще не хотела со мной разговаривать. Звонила сестре, которая якобы говорила со мной, но сама о нем ничего не знала. Позже нашла его в социальных сетях, написала о проблеме. Он ответил коротко и ясно: разбирайтесь со своими проблемами сами. «Пошутила моя просто». Минчанин живет с женой и детьми, но должен алименты на 11 тысяч – читайте здесь.

Тогда женщина обратилась в суд. По делу вынесли решение: взыскать, нельзя помиловать. Первое время так и было. Бывший супруг работал официально. Из его заработка ежемесячно на алименты отчисляли четверть суммы. Но счастье длилось недолго. Мужчина воспользовался своим правом на лень и решил вовсе не работать. Без поддержки отцов или матерей в стране растут тысячи детей. И только с возрастом к горе-родителям приходит понимание, что бежали они, экономя деньги, возможно, от своего самого главного богатства. Ведь дети, когда вырастут, будут помнить тех, кто был рядом. А не тех, кто дал фамилию, имя и отчество.