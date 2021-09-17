Алексей Талай: «Только объединившись, мы можем быть сильными в этом конкурентном мире»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Спортсмены как никто другой знают, что такое команда, единение. Алексей, для вас что такое День народного единства, что за командный дух, какие вы можете провести параллели? «Даже наши трагические страницы». Что действительно объединяет белорусское общество, читайте здесь.

Алексей Талай, паралимпиец:

Вы говорите про национальную идею. На мой взгляд, в чем она может быть? Я думаю, что быть сильным. Только объединившись, мы можем быть сильными в этом конкурентном мире. Сколько бы мы ни говорили сейчас, ни смотрели прошлое, ни изучали историю становления государственности, на всем протяжении видим борьбу. Жесточайшую борьбу мирового масштаба. Постоянно идут войны, какие-то интриги и хитросплетения. И то, что мы сегодня имеем государственность, нашу страну, где можем друг другу сказать: мы белорусы, мы сильные люди, мы должны сейчас объединиться, быть во всеоружии. Потому что ничего не поменялось с тех пор 1941-1945 года, 1939-й или еще раньше. Враг на рубежах. И сегодня мы видим все эти моменты, стягивания войск, заявления о том, что мы васподавим, будем учить жизни и так далее. Этого не получится. Мы мудрый народ, мы сильные, мы столько всего пережили в этой жизни. Но мы продолжаем быть здесь, на планете Земля. Мы имеем свой кусочек нашей, как Президент говорит, земли – здесь живут наши дети, дай бог, будут жить наши внуки и правнуки, кому мы отдадим с тем багажом знаний, энергетическим потенциалом, который нам достался от наших святых дедов и прадедов – победителей в Великой Отечественной войне, например.