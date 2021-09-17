«Главная идея в том, чтобы петь вместе». Кто выступит на концерте в День народного единства?

Концерты, круглые столы, форумы и дружеские встречи. Сегодня они волной прокатятся по всей стране. Беларусь отмечает День народного единства. Не остались в стороне и наши коллеги с телеканала СТВ. Специально к этому празднику они организовали грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Примечательно, что пройдет мероприятие на Гродненщине, в городе Свислочь. Концерт начинается 17 сентября в 19:00, а вести его будут Дмитрий Потапович и Ольга Шерснева. Почему это обязательно стоит увидеть? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь режиссер Владислава Артюховская. Расскажите, пожалуйста, о концерте. Мы знаем, что над ним работает огромная команда.

Влада Артюховская, режиссер-постановщик:

Не просто команда, да и дата же какая – 17 сентября, День народного единства, впервые отмечается этот праздник. Вся команда работает, чтобы сделать его действительно грандиозным. Концерт – понятно, и дата ясна. Какова главная идея мероприятия? Влада Артюховская:

Главная идея в том, чтобы петь вместе. Звезды белорусской эстрады не просто выступят – они споют и свои песни, и хиты, которые знают все зрители. Будет караоке-версия этих хитов, и мы сможем вместе с ведущими, артистами и зрителями петь эти песни вместе. Почему именно Свислочь?

Влада Артюховская:

Вообще, знаковое место, потому что рядом и граница, и если смотреть сами события, к которым приурочено 17 сентября 1939 года. Мы знаем, что это день объединения земель Беларуси. Это место имеет свою историческую особенность, потому что когда-то эти земли были в составе Польши, а потом вернулись в Беларусь. Я думаю, история и современность соединяются в этом месте, чтобы сделать этот праздник. Работа над концертом была непростая, и вам как режиссеру наверняка пришлось отстаивать свои идеи. Или все, что вы предложили, сразу же приняли на-гора? Влада Артюховская:

Приняли. Не надо было ничего отстаивать. Все было хорошо, потому что, по-моему, сама идея, чтобы артисты были не отстраненные от зрителей, а могли вместе петь в День народного единства, замечательная. Когда есть такая возможность? И у зрителя есть возможность увидеть своих любимых артистов и вместе с ними спеть. Это сразу нашло отклик у всех. Если не секрет, кто выйдет на сцену вечером 17 сентября?

Влада Артюховская:

Выйдет Гюнешь, легендарный ансамбль «Верасы», Елена Гришанова, молодая певица Хелена Мерааи, группа «Галасы ЗМеста», Руслан Березовский, Хелен. Много звезд, которые действительно украсят этот концерт. Мы знаем, что выйдут не просто исполнители-вокалисты, но еще вы задействовали балет. Влада Артюховская:

И балет. Танцевальный проект FUSION, который будет делать красоту каждого номера. То есть это будет целое грандиозное шоу?