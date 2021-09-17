Какая главная цель Года народного единства? Ответила Лилия Ананич

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Всем мы помним, что каждый год у нас по инициативе Президента проводятся различные тематики: Год малой родины, Год наведения порядка на земле. Когда мы услышали о том, что 1 января Александр Григорьевич заявил, что это будет Год народного единства. По вашему мнению, какая главная цель?
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Главная цель Года народного единства и этого Дня народного единства в том, чтобы еще раз подчеркнуть: была Беларусь, есть и будет самостоятельной, суверенной и независимой. А для этого мы все должны быть едиными. Мы сплотились в сложные времена 2020 года. В нашем историческом прошлом только единство белорусского народа помогало в трудных испытаниях, когда мы одержали Великую Победу вместе с народами Советского Союза.
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