Какая главная цель Года народного единства? Ответила Лилия Ананич

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Всем мы помним, что каждый год у нас по инициативе Президента проводятся различные тематики: Год малой родины, Год наведения порядка на земле. Когда мы услышали о том, что 1 января Александр Григорьевич заявил, что это будет Год народного единства. По вашему мнению, какая главная цель?