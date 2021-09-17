«Даже наши трагические страницы». Что действительно объединяет белорусское общество?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Нам сейчас нужна идея, согласитесь. Если 80 лет тому назад восстановили целостность государства, то есть мы образовались как единое государство, которое начало развиваться, идти своей дорогой, то сейчас нам нужна идея, которая будет объединять. В чем она? Наши молодые парламентарии, что думает об этом молодежь? В чем сила единства?

Диана Мишура, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

Когда в сентябре мы запустили проект молодежного парламента «Беларусь будущего», проехали по всем городам и регионам нашей страны с целью пообщаться с нашей молодежью о наименовании 2021 года. Что интересно, действительно было много предложений – это Год здоровь, в связи с коронавирусом, это и Год преподавателя, было много разных идей, но красной нитью проходило «Год народного единства». То есть это дает нам понять, что молодежь сегодня заинтересована, и эта необходимость есть. Алена Родовская:

В чем заинтересована? В каких вы видите это проектах? Я считаю, что нашему обществу действительно не хватает каких-то объединяющих тем. Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Коллеги, друзья. Иногда журналисты должны слушать ученых, историков, парламентариев. Мы должны каждое слово очень взвешенно… Это единый белорусский народ, не важно – католики, православные… Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как сказал Президент, все люди, которые к нам приехали и захотели жить в Беларуси – это наши люди. Вадим Лакиза:

Они едины, нет разницы между жителями Беларуси. Это все белорусы – восточные, западные, северные белорусы.