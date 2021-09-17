Виртуальные путешествия и встречи с авторами. За чем современная молодёжь ходит в музеи и библиотеки?

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ начальник управления культуры Мингорсполкома Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Музеи. Насколько эта культурная сфера жизни пользуется популярностью? В первую очередь интересует молодежь. Есть ли у вас такая статистика? Кто сегодня посещает музеи и насколько они востребованы? Потому что музейные экспозиции пополняются постоянно.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Музейные экспозиции пополняются постоянно. У управления культуры горисполкома в подчинении два музея: музей Азгура и музей города Минска. Если проанализировать только два этих музея, то сегодня они с учетом пандемии, всех обстоятельств не остановили свою жизнь. Они начали искать новые пути развития, как и библиотеки. Делают виртуальные путешествия, придумывают новые, интересные подходы для молодежи. Ведь сегодня молодые люди, приходя в музей, могут не только увидеть картину, но и встретиться с авторами этих картин, выставок. Музей Азгура несколько лет проводит свое интересное предложение – кино. В своем вечернем дворике они выдают наушники, можно посмотреть кино. Вместе с Академией музыки (тоже в летнее время, чуть ранее) они показывали кино, которое озвучивали музыканты, то есть стояло пианино – люди приходили, смотрели. Музеи ищут свои подходы и аудиторию, и молодежь действительно идет в музеи, библиотеки, потому что сегодня библиотека – это не просто выдача книг – пришел, записали в абонемент книгу и ушел. Сегодня очень много мероприятий проходит в библиотеках. Встреча с авторами – раз. Если ты хочешь заказать книгу и боишься чего-то, есть электронный каталог. Заказываешь по нему, потом приходишь, забираешь. Все ищут свои формы работы, и сегодня действительно они становятся популярными.