Виртуальные путешествия и встречи с авторами. За чем современная молодёжь ходит в музеи и библиотеки?
Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ начальник управления культуры Мингорсполкома Виталий Брель.
Екатерина Забенько, ведущая:
Музеи. Насколько эта культурная сфера жизни пользуется популярностью? В первую очередь интересует молодежь. Есть ли у вас такая статистика? Кто сегодня посещает музеи и насколько они востребованы? Потому что музейные экспозиции пополняются постоянно.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Музейные экспозиции пополняются постоянно. У управления культуры горисполкома в подчинении два музея: музей Азгура и музей города Минска. Если проанализировать только два этих музея, то сегодня они с учетом пандемии, всех обстоятельств не остановили свою жизнь. Они начали искать новые пути развития, как и библиотеки. Делают виртуальные путешествия, придумывают новые, интересные подходы для молодежи. Ведь сегодня молодые люди, приходя в музей, могут не только увидеть картину, но и встретиться с авторами этих картин, выставок. Музей Азгура несколько лет проводит свое интересное предложение – кино. В своем вечернем дворике они выдают наушники, можно посмотреть кино. Вместе с Академией музыки (тоже в летнее время, чуть ранее) они показывали кино, которое озвучивали музыканты, то есть стояло пианино – люди приходили, смотрели.
Музеи ищут свои подходы и аудиторию, и молодежь действительно идет в музеи, библиотеки, потому что сегодня библиотека – это не просто выдача книг – пришел, записали в абонемент книгу и ушел. Сегодня очень много мероприятий проходит в библиотеках. Встреча с авторами – раз. Если ты хочешь заказать книгу и боишься чего-то, есть электронный каталог. Заказываешь по нему, потом приходишь, забираешь. Все ищут свои формы работы, и сегодня действительно они становятся популярными.
Екатерина Забенько:
Сейчас молодежь открыла гаджет, сделала любой запрос и получила ответ. Намного сложнее сходить в библиотеку, но тем не менее, если ты хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, обязательно нужно идти в музеи, библиотеки, архивы. Мне кажется, это тоже в тренде? Молодежь культурой интересуется и не обходит стороной музейные фонды.
Виталий Брель:
По-разному можно говорить о молодежи, но она одинакова во все времена. Сегодня, вы правильно отметили, она более мобильна в отличие от предыдущих поколений, так как у них гаджеты в руках. Есть свой плюс и свой минус. Мы же прекрасно понимаем, этими гаджетами нужно еще уметь пользоваться, чтобы добыть ту или иную информацию. Но, согласитесь, как приятно, когда ты без гаджета добываешь информацию через музеи, интерактив, когда музеи предлагают пройти игру и, отвечая на вопросы, получить какой-то подарок. И ты понимаешь, что ты молодец – прошел, узнал. И это откладывается у тебя в памяти, не так, что ты прочитал, и оно исчезло – ты уже можешь похвастаться, что я знаю.
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