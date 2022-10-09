Будет ли Россия применять тактическое ядерное оружие? Вот аргументы экспертов
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я полностью исключаю возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Это невозможно. Где будет применять, условно говоря, Россия такое тактическое ядерное оружие? По сути дела, по своей территории и по людям, которых президент России назвал братским народом. Это типичная подмена, американский аргумент, американская пропаганда, которая, к сожалению, тиражируется определенными кругами в России. Я с уверенностью могу сказать, что Россия никогда первой не использует ядерное оружие для получения тактического превосходства на поле боя. Я прекрасно отдаю себе отчет, что Россия столкнулась с потенциалом НАТО, что в Украине основной конфликт осуществляется при поддержке государств НАТО. Они делятся разведывательной информацией и снабжают оружием. Тем не менее даже НАТО старается не проводить эскалацию этого конфликта, потому что они прекрасно понимают, что это путь в никуда.
Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):
Напомню о том, что сказал президент Российской Федерации. Он сказал, что Россия будет защищать не только государство, его существование, но и его территорию всеми доступными военными средствами. Это очевидная формула, включающая ядерное оружие. А территория России приросла в последние дни, и на вновь присоединенной территории идут военные действия. То есть это не просто угроза этой территории, а это уже военные действия и попытка силой вернуть территории, отошедшие от Украины к России. Что это, как не прямой повод, соответствующий заявлению президента? Я вовсе не говорю, что Россия собирается размахивать этим оружием по всякому поводу и во всяком случае. Еще раз хочу сказать, что без этого аргумента можно втянуться в конфликт на истощение, который в итоге действительно будет угрожать существованию России и ее целостности.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы считаете, возобновление ядерных испытаний может быть воспринято как сигнал? Демонстрирует ли это решительность какого-либо государства? Потому что и об этом в повестке дня разговоров было достаточно много.
Сергей Станкевич:
Да, я прогнозирую, что Россия заявит о выходе из Договора о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия (договор 1996 года), что будут возобновлены испытания на северных полигонах тактического ядерного оружия, ибо оно пока не взрывалось. Будет желание посмотреть, как оно работает. Это шаг достаточно близкого времени, с моей тоски зрения.
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