Будет ли Россия применять тактическое ядерное оружие? Вот аргументы экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я полностью исключаю возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Это невозможно. Где будет применять, условно говоря, Россия такое тактическое ядерное оружие? По сути дела, по своей территории и по людям, которых президент России назвал братским народом. Это типичная подмена, американский аргумент, американская пропаганда, которая, к сожалению, тиражируется определенными кругами в России. Я с уверенностью могу сказать, что Россия никогда первой не использует ядерное оружие для получения тактического превосходства на поле боя. Я прекрасно отдаю себе отчет, что Россия столкнулась с потенциалом НАТО, что в Украине основной конфликт осуществляется при поддержке государств НАТО. Они делятся разведывательной информацией и снабжают оружием. Тем не менее даже НАТО старается не проводить эскалацию этого конфликта, потому что они прекрасно понимают, что это путь в никуда.