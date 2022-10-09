Почему оружия у НАТО больше, а победить может Россия? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Неоднократно приходилось встречать мнение, что, хотя угроза применения ядерного оружия запрещена Уставом ООН, четкая артикуляция соответствующими державами условий и масштабов применения ядерного оружия может послужить делу мира, заставляя международных акторов быть осторожнее. Верно ли через эту призму трактовать недавнее заявление Владимира Путина?

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко:

Я бы сказал, что в международном праве нет запрета на применение той или иной наступательной системы – такого нет. Есть ядерные доктрины всех стран – 5 стран официального ядерного клуба. Ядерная доктрина – публичная или непубличная – 9 стран, которые обладают на сегодня ядерными системами. Мы знаем, что в истории ядерное оружие в военных целях применялось. Это было в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. С тех пор нет. В доктринах ни одной из стран официального ядерного клуба нигде не прописано, что стратегическое ядерное оружие направлено на то, чтобы выиграть в конфликте. Везде философия этого военного средства заключается в том, чтобы сдержать противника от нападения на свою сторону. Не надо забывать и о том, что в арсенале многих стран (и здесь Россия не исключение) находится большое количество тактического ядерного оружия. Здесь надо сказать, что на сегодня ситуация в чем-то прямо противоположна тому, что существовало в годы холодной войны. Тогда в конвенциональном плане преимущество Советского Союза в Европе над НАТО было подавляющим. Сейчас мы имеем обратную картину, когда в обычных вооружениях у НАТО в Европе многократное превосходство над обычными вооруженными силами нашей страны. Неслучайно, что на складах центрального хранения в России находится самый большой арсенал тактического ядерного оружия из стран «девятки».

Надежда Сасс:

Я бы хотела обратить минутку внимания на нашу карту. Мы бы хотели продемонстрировать нашим зрителям, чтобы они понимали масштаб расположения сил, количество ядерного оружия у стран. Собственно, от того, какое количество и где, возможно, будет размещаться в государствах, которые граничат с тем или иным государством-противником, будет зависеть та ситуация, которая и будет нам обеспечивать мир либо же войну. Сергей Борисович, как вы можете охарактеризовать нынешнюю ситуацию, которая складывается?