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Почему оружия у НАТО больше, а победить может Россия? Рассказали эксперты

09 октября 2022 18:59
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

Почему оружия у НАТО больше, а победить может Россия? Рассказали эксперты -1

Надежда Сасс, СТВ:  
Неоднократно приходилось встречать мнение, что, хотя угроза применения ядерного оружия запрещена Уставом ООН, четкая артикуляция соответствующими державами условий и масштабов применения ядерного оружия может послужить делу мира, заставляя международных акторов быть осторожнее. Верно ли через эту призму трактовать недавнее заявление Владимира Путина?  

Почему оружия у НАТО больше, а победить может Россия? Рассказали эксперты -4

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко:  
Я бы сказал, что в международном праве нет запрета на применение той или иной наступательной системы – такого нет. Есть ядерные доктрины всех стран – 5 стран официального ядерного клуба. Ядерная доктрина – публичная или непубличная – 9 стран, которые обладают на сегодня ядерными системами. Мы знаем, что в истории ядерное оружие в военных целях применялось. Это было в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. С тех пор нет. В доктринах ни одной из стран официального ядерного клуба нигде не прописано, что стратегическое ядерное оружие направлено на то, чтобы выиграть в конфликте. Везде философия этого военного средства заключается в том, чтобы сдержать противника от нападения на свою сторону. Не надо забывать и о том, что в арсенале многих стран (и здесь Россия не исключение) находится большое количество тактического ядерного оружия. Здесь надо сказать, что на сегодня ситуация в чем-то прямо противоположна тому, что существовало в годы холодной войны. Тогда в конвенциональном плане преимущество Советского Союза в Европе над НАТО было подавляющим. Сейчас мы имеем обратную картину, когда в обычных вооружениях у НАТО в Европе многократное превосходство над обычными вооруженными силами нашей страны. Неслучайно, что на складах центрального хранения в России находится самый большой арсенал тактического ядерного оружия из стран «девятки».  

Почему оружия у НАТО больше, а победить может Россия? Рассказали эксперты -7

Надежда Сасс:  
Я бы хотела обратить минутку внимания на нашу карту. Мы бы хотели продемонстрировать нашим зрителям, чтобы они понимали масштаб расположения сил, количество ядерного оружия у стран. Собственно, от того, какое количество и где, возможно, будет размещаться в государствах, которые граничат с тем или иным государством-противником, будет зависеть та ситуация, которая и будет нам обеспечивать мир либо же войну. Сергей Борисович, как вы можете охарактеризовать нынешнюю ситуацию, которая складывается?  

Почему оружия у НАТО больше, а победить может Россия? Рассказали эксперты -10

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):  
Коллега верно указал на разницу в обычных вооружениях – многократное превосходство в обычных вооружениях и вооруженных силах НАТО над Россией в Европе. Кроме того, еще на различие между стратегическим ядерным оружием и тактическим ядерным оружием. Конечно, речь сейчас может идти о применении именно тактического ядерного оружия. Я бы выделил еще один подвид – полевое ядерное оружие. Это мины и артиллерийские снаряды в ядерном исполнении летят до 50 километров, применяются прямо на линии фронта или на ближнем тылу. Вот этого рода заряды, накопленные еще с советских времен, средства выстреливания, их доставки… Это гаубицы и минометы крупнокалиберные прошли модернизацию серьезную в России с 2017 по 2020 года, после на полигонах они были испытаны многократно и достаточно успешно. Правда, не применялись ядерные заряды. И этот аргумент может стать последним решающим аргументом, если в ходе обычного военного конфликта обрисуется угроза такого поражения серьезного, которое будет угрожать существованию государства или иным жизненно важным интересам. И я предполагаю, это не моя рекомендация, это не мое делание, я вообще пацифист по натуре, но я прогнозирую, что может дойти до таких аргументов, как тактическое ядерное оружие.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Алексей Громыко # Сергей Станкевич # Фотофакт

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