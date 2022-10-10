Ярмарки и благотворительность. В Минске проходит православный фестиваль «Радость»

Праздничная атмосфера прямо с порога. В Минске проходит православный фестиваль «Радость», посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, а в преддверии Дня матери особое внимание священнослужители обращают на роль семьи в обществе, миролюбии, доверии, взаимоотношении детей и взрослых. Фестиваль шестой по счету, как всегда программа мероприятий составлена так, чтобы люди разного возраста и интересов получили пользу и радость от нахождения здесь всей семьей. О подробностях праздника поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Дмитрием Кунцевичем, руководителем стенописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря, и Дарьей Жданович, пресс-секретарем фестиваля «Радость». Где будет проходить фестиваль? Александр Меженный, ведущий:

Фестиваль уже идет. В этом году он поменял место прописки. Где сейчас расположился фестиваль?

Дмитрий Кунцевич, руководитель стенописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря:

В этом году фестиваль проходит в монастырском комплексе в духовно-просветительском центре «Ковчег», который долгие годы строился, готовился, чтобы стать событием или подарком для города. Духовник нашего монастыря протоиерей Андрей Лемешонок задумывал его как место, где всей семьей можно было бы провести время, насладиться общением друг с другом, получить духовную пользу от той культурной программы, которая предлагается в разнообразных секциях и студиях. Юлия Самусенко, ведущая:

А что вообще собой представляет этот духовно-просветительский центр «Ковчег»? Чем он занимается? Дмитрий Кунцевич:

Сердцем «Ковчега» можно было бы назвать концертный зал, который и будет основным местом проведения культурных мероприятий, концертов, постановок. Предполагается, что будет своя театральная студия.

Александр Меженный:

Фестиваль «Радость» уже прописан надолго, даже навсегда в этом центре. Дмитрий Кунцевич:

Надеемся, что так, потому что раньше проводился фестиваль на разных площадках, а теперь имеем мы возможность в своих стенах, где все для этого создано, полноценно провести масштабные культурные мероприятия. Ярмарка, которая позволяет выставить и продемонстрировать разнообразные изделия, которые производятся в мастерских, церковных, монастырских наших гостей из разных стран. Какая тема фестиваля? Юлия Самусенко:

Как нам известно, у фестиваля каждый год своя тема, какая она на этот раз?

Дарья Жданович, пресс-секретарь фестиваля «Радость»:

Тема фестиваля «Радость» в этом году «Семья. Единство. Верность». Фестиваль попадает на 14 октября, это один из 12 главных православных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В нашей стране День матери очень символично приурочен именно к Покрову. Смыслы фестиваля состоят в том, чтобы быть верным Богу, быть верным себе, своей семье, своей стране. На нашем фестивале особое место посвящается юным гостям, наши дети вместе с родителями, бабушками и дедушками смогут посетить спектакли народного кукольного театра батлейка, театр теней, уроки английского в игровой форме, различные мастер-классы. Юлия Самусенко:

Какие святыни привезены на этот праздник? Дарья Жданович:

Специально к нашему фестивалю из Костромы привезли список из иконы чудотворной Божьей Матери Феодоровской, ей принято молиться о беременности и благополучном разрешении родов. Будет ли на фестивале благотворительность? Юлия Самусенко:

На фестивале всегда проводится благотворительная акция. В этот раз она будет?