В Комитете госконтроля сообщили о первых результатах мониторинга цен

Новости Беларуси. Стабилизация ситуации на рынке и сдерживание темпов инфляции в Беларуси. Торговые сети под пристальным контролем. Создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевая задача – разработать предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования и обеспечить мониторинг на постоянной основе. В свою очередь правительство должно до 20 октября утвердить и ввести в действие систему регулирования цен. Накануне уже установлены факты завышения стоимости в одном из магазинов Лиды. Также возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. В Могилевской области компания продавала плодоовощную продукцию, в сотни раз завышая стоимость. Ущерб государству, по предварительным подсчетам – более 10 тысяч рублей. Проверки продолжаются.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля:

Выявлены факты нарушения цен в Минском районе в двух объектах, в Гомеле в частном торговом предприятии выявлен факт завышения цен на хлебобулочные изделия, в трех субъектах хозяйствования города Могилева завышены предельные торговые надбавки и в Гродненской области в четырех субъектах хозяйствования также выявлены завышения цен на мясо-молочную продукцию. В настоящее время по всем фактам завышения цен дается правовая оценка для дальнейшего принятия решения о возбуждении уголовных дел.