Алексей Дзермант: «Ситуация в Афганистане не сулит ничего хорошего для Евразии»

Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл происходящих событий в Афганистане, а также расскажет, чем это может обернуться для Евразии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог, философ:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня на международной повестке дня одна тема – Афганистан. Страна, которую называют кладбищем империй и на примере которой мы видим, как и чем заканчивается глобальное господство Запада. США и их союзники начинали военную операцию в Афганистане после ужасных терактов 2001 года в Америке, тогда они провозгласили войну терроризму по всему миру, и движение «Талибан», находившееся у власти в Афганистане в то время, стало удобной мишенью в этой борьбе. Нужно сказать, что и сами талибы сделали для этого немало, установив в стране средневековые порядки, разрушая памятники всемирного культурного наследия и давая приют главарям террористов.

Алексей Дзермант:

И вот, по прошествии 20 лет кровопролитной войны, затратив миллиарды долларов на нее, американцы и их союзники даже не уходят, а просто бегут из этой ключевой страны Евразии, которую они так и не смогли полностью покорить. А талибы празднуют победу, потому что выгоняют оккупантов и контролируют почти всю территорию страны. 20 лет и колоссальные военные затраты ради того, чтобы все вернулось на круги своя. Президент США Байден оправдывается и говорит, что цель операции якобы достигнута, угроз безопасности Америки больше нет, а сами американцы, оказывается, никогда и не хотели построить в Афганистане успешное национальное государство и демократию.

Джо Байден, президент США:

У нас не было цели построить в Афганистане государство или создать единое демократическое общество. Наш единственный, жизненно важный национальный интерес в Афганистане сегодня остается тем, чем всегда был – предотвратить террористическое нападение на США.

Алексей Дзермант:

Есть много мнений, объясняющих, почему так происходит. Одни говорят, что это хитрый план – Америка уходит и фактически передает власть исламским радикалам для того, чтобы дестабилизировать Центральную Азию и создать большие проблемы для России и Китая. Другие говорят, что США давно хотели уйти из страны, не видя смысла тратить огромные средства на войну, в которой невозможно победить. Уйти они хотели давно, но никак не решались, поскольку это было бы серьезным имиджевым ударом по репутации США. Война затягивалась, деньги тратились, и кто-то должен был разрубить этот гордиев узел. Это хотел сделать Трамп, но пришлось Байдену. Американцы ушли бы в любом случае, но то, как это происходит, неприятно удивило многих.

Алексей Дзермант:

Поспешно бросая тех, кто им помогал из числа местных, с бессмысленными жертвами из их числа и жуткими кадрами людей, падающих с борта американских транспортных самолетов. Именно таким запомнится окончание этой операции США в Афганистане. Что же все это означает для нас и для мира, в чем смысл происходящего? США как глобальная империя действительно перенапряглись, они не тянут уже участие в многочисленных военных конфликтах по всему миру, не могут и не хотят насаждать западную демократию там, где ее не воспринимают. Но это не значит, что господство Америки закончилось и у них нет больше таких амбиций. Они просто хотят перевести дух, переложить ряд проблем на других, чтобы потом снова вернуться, если получится, конечно. Алексей Дзермант:

Ситуация в Афганистане не сулит ничего хорошего для Евразии. Многократно вырастут риски и угрозы для безопасности, потому что никто не знает, что на уме у талибов и будут ли они выполнять те обещания, которые сейчас раздают всем направо и налево. Мощное движение исламистов, контролирующих целую страну в ключевом регионе, – это база и питательная среда для появления радикалов в соседних государствах Центральной Азии и в России. Возвращение талибов уже стало катализатором нового потока беженцев, который устремится на Запад, в Европу, в том числе через территории России и Беларуси.

Алексей Дзермант:

И никто не даст гарантии, что среди беженцев не окажутся экстремисты. Этим придется серьезно заниматься всем участникам ОДКБ – нашего военно-политического союза. Нельзя самоуспокаиваться и думать, что ничего страшного в этом нет. Именно об этом говорил наш Президент на недавней встрече руководителей стран-участниц ОДКБ. Происходящее в Афганистане и возможные последствия требуют активного сотрудничества Беларуси, России, стран ОДКБ и Китая, Шанхайской организации сотрудничества. Нам в Евразии нужна своя дееспособная архитектура безопасности. Хотя бы потому, что Запад, США и ЕС не справляются с ролью тех, кто может обеспечить эту самую безопасность. В любой момент они могут кинуть целые страны, народы на произвол судьбы и, совершенно не стесняясь, отказаться от любого напускного гуманизма.