Что такое программа 90-90-90 для ВИЧ-положительных и как она работает?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Программа 90-90-90, она ведь очень простая и очень важная?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:

Да, программа простая. Она реализуется во всем мире с различным успехом. Эта программа предусматривает то, что 90 % людей, инфицированных ВИЧ, должны знать, что они инфицированы. 90 % от знающих должны лечиться, получать антиретровирусное лечение. И у 90 % от лечащихся должен быть успех лечения в виде неопределяемой вирусной нагрузки и, соответственно, качества жизни и того, что они не будут передавать эту инфекцию дальше при каких-то своих контактах.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

По статистике сейчас кто в лидерах – какой регион, какой город? Когда-то гремел Солигорск.

Олег Скрипко:

Очень сильно не поменялось. В общем-то, у нас тройка лидеров. Это Гомельская область – первое место, и Минск и Минская область, они периодически с разным успехом делят второе и третье место.