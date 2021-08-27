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Что такое программа 90-90-90 для ВИЧ-положительных и как она работает?

27 августа 2021 15:16
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Программа 90-90-90, она ведь очень простая и очень важная?

Что такое программа 90-90-90 для ВИЧ-положительных и как она работает?-1

Олег Скрипко, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»: 
Да, программа простая. Она реализуется во всем мире с различным успехом. Эта программа предусматривает то, что 90 % людей, инфицированных ВИЧ, должны знать, что они инфицированы. 90 % от знающих должны лечиться, получать антиретровирусное лечение. И у 90 % от лечащихся должен быть успех лечения в виде неопределяемой вирусной нагрузки и, соответственно, качества жизни и того, что они не будут передавать эту инфекцию дальше при каких-то своих контактах.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: 
По статистике сейчас кто в лидерах – какой регион, какой город? Когда-то гремел Солигорск.

Олег Скрипко: 
Очень сильно не поменялось. В общем-то, у нас тройка лидеров. Это Гомельская область – первое место, и Минск и Минская область, они периодически с разным успехом делят второе и третье место.

Что такое программа 90-90-90 для ВИЧ-положительных и как она работает?-3

Алена Родовская: 
А какие города?

Олег Скрипко: 
Города примерно те же и остались. Тот же Светлогорск в Гомельской области, Жлобин, Мозырь, сам Гомель. В Минской области Солигорск, Слуцк – меньше, ну и остальные понемножку. В Минске – понятно.

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# ВИЧ/СПИД # Олег Скрипко # Алена Родовская

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