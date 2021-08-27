«Один из приоритетов – именно бытовые условия». Александр Турчин принял участие в открытии общежития в Несвиже

Новости Беларуси. Лучшие учителя области собрались в Несвиже. Здесь прошла конференция педагогических работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новое комфортабельное общежитие № 2 стало подарком к началу учебного года для учащихся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. В его торжественном открытии принял участие губернатор Минской области Александр Турчин. Под общежитие было переформатировано здание бывшей гостиницы ЖКХ.

За два месяца отремонтированы санитарно-бытовые помещения, комнаты, закуплена новая мебель и оборудование, обновлен фасад здания и благоустроена прилегающая территория. Здание превратилось в жилой молодежный дом.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Я сегодня вижу настрой учителей, настрой педагогов, которые готовы двигаться вперед, потому что жизнь не стоит на месте. Вы же видите – все меняется. Вся система, и не только педагогическая, должна адаптивно меняться к современным реалиям.

Это общежитие... Мы с коллегами – я могу их смело назвать коллегами – молодые специалисты, которые прибыли в район, мы общались на тему именно бытовых условий. Что важно, когда молодой человек приезжает по распределению в другой регион от мамы и папы, от своей привычной квартиры, что для него важно? Сегодня один из приоритетов – именно бытовые условия.

С сентября практически все иногородние учащиеся колледжа будут обеспечены местами в общежитии. Предусмотрены здесь и комнаты для молодых педагогов.