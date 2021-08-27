Юлия Артюх: в чём проблема нынешних призывников? В армию приходят новобранцы, не поднимавшие ничего тяжелее мусорного ведра

Новости Беларуси. Женский взгляд на происходящее в мире. В программе Новости «24 часа» на СТВ Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Есть такая привычка у некоторых молодых людей нынешнего поколения впадать в апатию, чуть услышат «воинский призыв». Я не служила срочную службу, но вокруг достаточно мнений авторитетных людей, чтобы я составила впечатление о ней. Так я думала до начала этой недели. А потом отправилась на мероприятие под названием «Игры блогеров», организованное Министерством обороны. Решила почувствовать все на себе и увидеть все своими глазами. Сюжет об этом мы покажем в итоговой программе СТВ «Неделя» 5 сентября. А пока расскажу немного о впечатлениях и больше о выводах, которые я сделала.

Юлия Артюх:

Мы, журналисты и блогеры, прилетели в 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду на вертолете. Некоторые из нас вообще никогда не летали, кто-то боялся высоты, но не дрогнули. Приземлившись на полигоне Лосвидо, тут же окунулись в военную среду. Приказ на построение и доведение задач. Да, да, никаких гражданских отношений, мы попали в распоряжение военных и подчинялись их приказам. Перевозили нас тоже не в лимузинах, а в БТРах и МАЗе. Личные вещи у каждого за плечами, никаких поблажек женщинам. Но взаимовыручку никто не отменял, и в незнакомом коллективе мы сразу сплотились, подавали друг другу руку и делились последним глотком воды.

Юлия Артюх:

Солдатский обед, десантирование с парашютом, работа в составе миротворческой роты. Экипировка, снаряжение, техника. Физически и морально было нелегко, но стало абсолютно очевидным, что главное в армии. Это, безусловно, дисциплина. И да, там все должно быть жестко. Почему? Да потому что приходят молодые ребята, совершенно ни к чему не приученные, расхлябанные, без чувства ответственности. Не все, конечно, я не обобщаю, но есть и такие. А дисциплина равно безопасность твоя и товарища. Военные отрабатывают все до автоматизма, ежедневные тренировки направлены не на то, чтобы замотать физически, а на то, чтобы каждый, как молитву, запомнил, что он должен делать, не растерялся и не допустил ошибку. Юлия Артюх:

Так в чем проблема нынешних призывников? На мой взгляд, проблема в полном отсутствии физической подготовки. В армию приходят новобранцы, не поднимавшие за свою жизнь ничего тяжелее мусорного ведра. Родители не учат своих детей элементарным бытовым вещам – уход за собой, стирка и так далее.