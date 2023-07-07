Алексей Дзермант: от стабильности, от крепости, силы России зависят крепость и сила Беларуси

Алексей Дзермант, политолог:

Нужно признать, что эта тема влияния белорусского фактора, влияния и роль Президента Беларуси Лукашенко в России она, конечно, обсуждается, как говорят, во многих московских политических гостиных. Но я всегда с иронией, когда мне задают вопрос: «Ну что теперь белорусы потребуют за то?» Я смеюсь и говорю: «Давайте делить с татарами какие-то позиции в Кремле». Естественно, я иронизирую с этого.

На самом деле помощь и Беларуси, и Лукашенко всегда была искренней. Мы не стремимся выторговать себе что-то, зная, что мы, действительно, единый организм, единое отечество как говорил не раз наш Президент. И вопрос не в том, что мы чего-то хотим от России, нет конечно же. Мы делаем шаги в политике и в экономике с расчетом на то, что и в России, и в Беларуси будет хорошо: от стабильности, от крепости, силы России зависят крепость и сила Беларуси. Соответственно, все эти инсинуации понятно, кому они нужны, кому они выгодны.

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