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Алексей Богданов: необходимо обеспечить доступность товаров для населения. И мы видим комплексное решение этого вопроса

28 января 2022 19:02
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Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Богданов: необходимо обеспечить доступность товаров для населения. И мы видим комплексное решение этого вопроса-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Вот уж точно – маленьких вопросов нашему Президенту не бывает. Ведь в этом зале, как и в стране, среди тысяч людей есть место самым разным интересам и нуждам. Послание – ответ на них. И он был услышан.  

Алексей Богданов: необходимо обеспечить доступность товаров для населения. И мы видим комплексное решение этого вопроса-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Самую важную суть отметил глава государства, сказав, что Министерству антимонопольного регулирования вместе с правительством необходимо обеспечить доступность товаров для нашего населения. Здесь мы видим комплексное решение этого вопроса. Во-первых, будут использованы механизмы государственного регулирования. Бизнес с нами согласился с тем, что и он тоже берет на себя ответственность в социальных вопросах. Здорово, что наши белорусские сети идут на такие шаги.   

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Алексей Богданов # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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