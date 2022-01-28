Алексей Богданов: необходимо обеспечить доступность товаров для населения. И мы видим комплексное решение этого вопроса
Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Вот уж точно – маленьких вопросов нашему Президенту не бывает. Ведь в этом зале, как и в стране, среди тысяч людей есть место самым разным интересам и нуждам. Послание – ответ на них. И он был услышан.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Самую важную суть отметил глава государства, сказав, что Министерству антимонопольного регулирования вместе с правительством необходимо обеспечить доступность товаров для нашего населения. Здесь мы видим комплексное решение этого вопроса. Во-первых, будут использованы механизмы государственного регулирования. Бизнес с нами согласился с тем, что и он тоже берет на себя ответственность в социальных вопросах. Здорово, что наши белорусские сети идут на такие шаги.
Читайте также:
«Некоторые сидят в этом зале». Что Лукашенко сказал о коррупционерах на Послании?
Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться Президентом
«Больше интересуют вопросы мира в нашей стране». Что сейчас волнует белорусов? Спросили у них перед Посланием