Алексей Богданов: необходимо обеспечить доступность товаров для населения. И мы видим комплексное решение этого вопроса

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Вот уж точно – маленьких вопросов нашему Президенту не бывает. Ведь в этом зале, как и в стране, среди тысяч людей есть место самым разным интересам и нуждам. Послание – ответ на них. И он был услышан.