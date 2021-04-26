«Это наша история, а ею торгуют все». О чём сегодня важно помнить каждому белорусу? 7 мнений
Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Вадим Боровик, политолог:
Мы – нация, которая состоялась. Страна, которая учреждала ООН, мы подарили миру свободу от фашизма, мы показали, что мы способны преодолевать такие трагедии, как чернобыльская, достойно, не побираясь по миру, а собственными силами. И сегодня самая главная ценность – это наши люди, мудрость нашего народа, последовательность в действиях и осмотрительность. Вот посмотрите: Беларусь не допускала на политическом поле резких телодвижений, благодаря этому мы до сих пор сохранили здесь мир и развиваемся. Я хочу пожелать всем нам благоразумие, здравый смысл, трудолюбие сохранять, и это позволит нам развиваться и преодолевать любые вызовы современные.
Сергей Шалькевич, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:
Я как представитель участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС от Республики Беларусь «Ветераны Чернобыля» хотел бы сказать. Может быть, кто-то мало знает. Если есть какие-то проблемы, мы сообща можем их решить, они могут обратиться в нашу организацию. Не забывайте о подвигах участников ликвидации.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Самое главное, наверное, для нас – сохранить нашу историю, правдивую историю, не дать возможности исказить ее всем, кто сейчас выступает против нас, против Союзного государства. Потому что это наша история, а ею торгуют все. Это важно.
Алена Сырова, ведущая:
Анжелика, как вы думаете, как этой цели можно достичь?
Анжелика Сафонова, психолог:
Полностью согласна, нельзя дать стереть историю. Самое главное – пожалуйста, проверяйте то, что вы читаете. Всегда. Никогда не поддавайтесь эмоциям, это самый опасный путь. Никогда не идите на поводу, где-то что-то услышали – проверяйте. И не позорьте, пожалуйста, слово белорус. Белорус – это патриот, это любитель своей родины. Человек, который любит, уважает и никогда не будет спекулировать ею, продавать и предавать ее.
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Я бы немного уходил от слова трагедия. И если мы говорим про день как праздник, то День научно-технического прогресса, чего мы достигли с той даты. Чему мы научились, что дали миру. День научно-технического прогресса, потому что это были не только инженеры, не только ликвидаторы, но и медики, сколько их, многие другие направления научно-исследовательских институтов. Их надо чтить. И второе: государству более жестко и строго разбираться уже наконец с теми, кто превращает трагедию в фарс.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С учетом визита главы государства в наши гомельские районы. Глава государства верит в свой народ, верит ликвидатору, поэтому я считаю, что и народ точно так должен относиться к нашему Президенту. Не верить фейкам, а верить главе государства, и тогда мы победим, и у нас будут праздники, а не трагедии.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наверное, нужно быть рациональным, нужно всегда исходить из того, что вы видите своими глазами. И нужно понимать всегда две точки зрения – одну негативную, одну позитивную – и делать вывод. Для меня, например, когда я в первый раз попал на Чернобыльскую атомную электростанцию, было огромным удивлением, что там работали (это был 2004 год) 3,5 тысячи человек. Человек, не знающий этого факта, будет думать, что станция заброшена, она не работает. А на самом деле эти люди сохраняют ту самую ядерную энергию, которая законсервирована, и она в любой момент может нанести нам вред.
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