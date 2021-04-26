«Это наша история, а ею торгуют все». О чём сегодня важно помнить каждому белорусу? 7 мнений

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Вадим Боровик, политолог:

Мы – нация, которая состоялась. Страна, которая учреждала ООН, мы подарили миру свободу от фашизма, мы показали, что мы способны преодолевать такие трагедии, как чернобыльская, достойно, не побираясь по миру, а собственными силами. И сегодня самая главная ценность – это наши люди, мудрость нашего народа, последовательность в действиях и осмотрительность. Вот посмотрите: Беларусь не допускала на политическом поле резких телодвижений, благодаря этому мы до сих пор сохранили здесь мир и развиваемся. Я хочу пожелать всем нам благоразумие, здравый смысл, трудолюбие сохранять, и это позволит нам развиваться и преодолевать любые вызовы современные. Сергей Шалькевич, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

Я как представитель участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС от Республики Беларусь «Ветераны Чернобыля» хотел бы сказать. Может быть, кто-то мало знает. Если есть какие-то проблемы, мы сообща можем их решить, они могут обратиться в нашу организацию. Не забывайте о подвигах участников ликвидации. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Самое главное, наверное, для нас – сохранить нашу историю, правдивую историю, не дать возможности исказить ее всем, кто сейчас выступает против нас, против Союзного государства. Потому что это наша история, а ею торгуют все. Это важно.

Алена Сырова, ведущая:

Анжелика, как вы думаете, как этой цели можно достичь? Анжелика Сафонова, психолог:

Полностью согласна, нельзя дать стереть историю. Самое главное – пожалуйста, проверяйте то, что вы читаете. Всегда. Никогда не поддавайтесь эмоциям, это самый опасный путь. Никогда не идите на поводу, где-то что-то услышали – проверяйте. И не позорьте, пожалуйста, слово белорус. Белорус – это патриот, это любитель своей родины. Человек, который любит, уважает и никогда не будет спекулировать ею, продавать и предавать ее. Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Я бы немного уходил от слова трагедия. И если мы говорим про день как праздник, то День научно-технического прогресса, чего мы достигли с той даты. Чему мы научились, что дали миру. День научно-технического прогресса, потому что это были не только инженеры, не только ликвидаторы, но и медики, сколько их, многие другие направления научно-исследовательских институтов. Их надо чтить. И второе: государству более жестко и строго разбираться уже наконец с теми, кто превращает трагедию в фарс.