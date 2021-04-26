«Это спекуляция горем». Психолог о «Чарнобыльскім шляху»

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Алена Сырова, ведущая:
Анжелика, как вы думаете, почему именно сейчас пытаются спекулировать, откровенно говоря, на этой нашей боли?
Анжелика Сафонова, психолог:
Совершенно с вами согласна, идет спекуляция, танцы на костях, я бы так даже сказала. На самом деле, символ радиационный – этот символ все знают? Посмотрите, скажите. Обычный любой нормальный человек, который смотрит, что вызывает у вас этот знак?
Алена Сырова:
Чувство страха, опасность.
Анжелика Сафонова:
Чувство страха, опасности, паники.
Алена Сырова:
Паники, да.
Анжелика Сафонова:
Вот эти вот три первобытных наших эмоции.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это репер провокации, то есть когда видишь, у тебя возникают чувства.
Анжелика Сафонова:
Это провокация. У тебя ассоциация, потому что самые сильные эмоции у нас на цвета идут на самом деле. Мы даже не подозреваем этого. Но это из тех знаков, который вызывает, смотрите, спекуляция горем, вот эта скорбь у человека вытаскивается.