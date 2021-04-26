«Это спекуляция горем». Психолог о «Чарнобыльскім шляху»

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов. Алена Сырова, ведущая:

Анжелика, как вы думаете, почему именно сейчас пытаются спекулировать, откровенно говоря, на этой нашей боли?

Анжелика Сафонова, психолог:

Совершенно с вами согласна, идет спекуляция, танцы на костях, я бы так даже сказала. На самом деле, символ радиационный – этот символ все знают? Посмотрите, скажите. Обычный любой нормальный человек, который смотрит, что вызывает у вас этот знак? Алена Сырова:

Чувство страха, опасность.