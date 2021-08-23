Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»

Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.

Встреча прошла в формате видеоконференции по инициативе Владимира Путина.

Хотя формально талибы заявляют, что не станут вести борьбу против государств Центральной Азии, силовое напряжение на рубеже Таджикистана и Афганистана нельзя исключать. Протяженность границы – более 1 300 километров.