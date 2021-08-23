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Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»

23 августа 2021 17:19
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Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.

Встреча прошла в формате видеоконференции по инициативе Владимира Путина.

Хотя формально талибы заявляют, что не станут вести борьбу против государств Центральной Азии, силовое напряжение на рубеже Таджикистана и Афганистана нельзя исключать. Протяженность границы – более 1 300 километров.

Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»-1

Осевшие в Афганистане талибы с любезно оставленным американским оружием могут стать непрошенными гостями и создать угрозу сопредельному Таджикистану – южной границе ОДКБ.

Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»-4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Ситуация в Афганистане связана с эскалацией ситуации в этом регионе и попытками в том числе Соединенных Штатов Америки создать зоны напряженности на границах с Китаем, Россией в целом, евразийском пространстве. Помимо проблем беженцев, мы понимаем, что эта ситуация может привести к эскалации военных конфликтов, росту террористической угрозы. Конечно же, ОДКБ, страны ОДКБ должны адекватно реагировать на эти вызовы. Беларусь как член ОДКБ, естественно, должна осознавать, понимать и готовиться к отражению любых угроз. Они не являются отдельными от нас. Мы понимаем, что евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас здесь.

Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»-7

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Алексей Авдонин # Ксения Худолей # Фотофакт

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