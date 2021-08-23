Алексей Авдонин: «Евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас»

Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.
Встреча прошла в формате видеоконференции по инициативе Владимира Путина.
Хотя формально талибы заявляют, что не станут вести борьбу против государств Центральной Азии, силовое напряжение на рубеже Таджикистана и Афганистана нельзя исключать. Протяженность границы – более 1 300 километров.
Осевшие в Афганистане талибы с любезно оставленным американским оружием могут стать непрошенными гостями и создать угрозу сопредельному Таджикистану – южной границе ОДКБ.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Ситуация в Афганистане связана с эскалацией ситуации в этом регионе и попытками в том числе Соединенных Штатов Америки создать зоны напряженности на границах с Китаем, Россией в целом, евразийском пространстве. Помимо проблем беженцев, мы понимаем, что эта ситуация может привести к эскалации военных конфликтов, росту террористической угрозы. Конечно же, ОДКБ, страны ОДКБ должны адекватно реагировать на эти вызовы. Беларусь как член ОДКБ, естественно, должна осознавать, понимать и готовиться к отражению любых угроз. Они не являются отдельными от нас. Мы понимаем, что евразийское пространство едино. Сегодня беженцы на границах с Таджикистаном, завтра они могут быть у нас здесь.