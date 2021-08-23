СК возбудил уголовное дело по факту надругательства над белорусским флагом в Польше

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту надругательства в Польше над государственным флагом Беларуси. Это произошло в минувшую субботу, 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, злоумышленники из-за политической и идеологической вражды демонстративно бросили на тротуар государственный флаг Беларуси. После чего топтали и пачкали его, тем самым выражая свое неуважительное и пренебрежительное отношение. Досталось в тот день и российскому триколору.

Свои действия они снимали на видео, после чего разместили ролик в свободном доступе на различных интернет-ресурсах.