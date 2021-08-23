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СК возбудил уголовное дело по факту надругательства над белорусским флагом в Польше

23 августа 2021 17:09
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту надругательства в Польше над государственным флагом Беларуси. Это произошло в минувшую субботу, 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовное дело по факту надругательства над белорусским флагом в Польше-1

По данным следствия, злоумышленники из-за политической и идеологической вражды демонстративно бросили на тротуар государственный флаг Беларуси. После чего топтали и пачкали его, тем самым выражая свое неуважительное и пренебрежительное отношение. Досталось в тот день и российскому триколору.

Свои действия они снимали на видео, после чего разместили ролик в свободном доступе на различных интернет-ресурсах.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

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