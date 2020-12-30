Александр Турчин: за 2-3 года должны решить проблему нехватки школ и детсадов в Минской области

Один из них – в поселке Хатежино – на 230 мест, оснащенный с учетом передовых образовательных стандартов. Строителей, которые возводили этот комплекс, можно зачислить в рекордсмены – за 12 месяцев с нуля и без задержек. Но Хатежино нужны были такие рекорды. Поселок остро нуждался в новом здании для дошколят.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

На самом деле Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности как раз детскими дошкольными учреждениями. И вот в этом году это будет шесть детских садов, которые открыты в Минском районе. Поэтому я думаю, что это снимет определенную социальную напряженность у наших людей. И самое главное, это достойные, комфортные условия для того, чтобы наше самое юное, подрастающее поколение училось, проводило время в хороших условиях. Поэтому большой шаг сделан в этом году в Минской области благодаря помощи и главы государства. Это что касается сферы образования. Ну и, безусловно, не останется в стороне и сфера здравоохранения, и физкультура, спорт. Поэтому Борисов, больница, жодинская поликлиника, и в следующем году в Минском районе в Боровлянах мы начнем строительство поликлиники на 800 мест.