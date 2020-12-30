Александр Турчин: за 2-3 года должны решить проблему нехватки школ и детсадов в Минской области
Новости Беларуси. Проблема нехватки школ и детских садов в Минской области будет решена в ближайшие годы. Об этом заявил губернатор Александр Турчин. Регион завершает год чередой важных открытий. Одновременно четыре детских сада 30 декабря начали работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из них – в поселке Хатежино – на 230 мест, оснащенный с учетом передовых образовательных стандартов. Строителей, которые возводили этот комплекс, можно зачислить в рекордсмены – за 12 месяцев с нуля и без задержек. Но Хатежино нужны были такие рекорды. Поселок остро нуждался в новом здании для дошколят.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
На самом деле Минский район всегда был проблемным с точки зрения обеспеченности как раз детскими дошкольными учреждениями. И вот в этом году это будет шесть детских садов, которые открыты в Минском районе. Поэтому я думаю, что это снимет определенную социальную напряженность у наших людей. И самое главное, это достойные, комфортные условия для того, чтобы наше самое юное, подрастающее поколение училось, проводило время в хороших условиях. Поэтому большой шаг сделан в этом году в Минской области благодаря помощи и главы государства. Это что касается сферы образования. Ну и, безусловно, не останется в стороне и сфера здравоохранения, и физкультура, спорт. Поэтому Борисов, больница, жодинская поликлиника, и в следующем году в Минском районе в Боровлянах мы начнем строительство поликлиники на 800 мест.
В здании разместились музыкальный и физкультурный залы, театральная студия и компьютерный класс. Есть бассейн и спортивная площадка. Открыты кабинеты дефектолога, психолога, ресурсные центры для педагогов.
Благодаря программе развития образования одновременно в Минском районе свои двери распахнули еще три дошкольных учреждения – в Сенице, Мачулищах и Михановичах. Детские сады возведены за счет средств республиканского и областного бюджетов.