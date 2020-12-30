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Секретарь первичной организации БРСМ БГУ: в свете последних событий важно идею трудоустройства молодёжи поддерживать

30 декабря 2020 16:37
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретарь первичной организации БРСМ БГУ: в свете последних событий важно идею трудоустройства молодёжи поддерживать-1

Так, предварительный список кандидатов обсудили на пленуме городского комитета БРСМ. В основном списке 51 делегат, 6 вошли в резервный. Участников утвердили представители районных комитетов и первичных организаций Минска. Среди критериев отбора – активное участие в общественной жизни и продвижение собственных идей.

Секретарь первичной организации БРСМ БГУ: в свете последних событий важно идею трудоустройства молодёжи поддерживать-4

Михаил Дегтяренко, секретарь первичной организации БРСМ БГУ:
На данный момент очень актуальны вопросы добровольчества, волонтерская деятельность. В рамках этого депутаты обсуждали новый закон о волонтерстве. Соответственно, молодежь будет активно показывать деятельность нашего волонтерского движения «Доброе сердце». Ну и, конечно же, трудоустройство молодежи в свободное от учебы время – также очень актуальный вопрос. В свете последних событий очень важно именно идею трудоустройства молодого поколения поддерживать.

Секретарь первичной организации БРСМ БГУ: в свете последних событий важно идею трудоустройства молодёжи поддерживать-7

5 января 2021 года на пленуме в Центральном комитете БРСМ сформируют окончательный список делегатов молодежи на Всебелорусское народное собрание. Проведение форума запланировано на 11-12 февраля.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Михаил Дегтяренко # Фотофакт

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