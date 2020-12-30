Секретарь первичной организации БРСМ БГУ: в свете последних событий важно идею трудоустройства молодёжи поддерживать

Так, предварительный список кандидатов обсудили на пленуме городского комитета БРСМ. В основном списке – 51 делегат, 6 вошли в резервный. Участников утвердили представители районных комитетов и первичных организаций Минска. Среди критериев отбора – активное участие в общественной жизни и продвижение собственных идей.

Михаил Дегтяренко, секретарь первичной организации БРСМ БГУ:

На данный момент очень актуальны вопросы добровольчества, волонтерская деятельность. В рамках этого депутаты обсуждали новый закон о волонтерстве. Соответственно, молодежь будет активно показывать деятельность нашего волонтерского движения «Доброе сердце». Ну и, конечно же, трудоустройство молодежи в свободное от учебы время – также очень актуальный вопрос. В свете последних событий очень важно именно идею трудоустройства молодого поколения поддерживать.