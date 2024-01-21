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Александр Вольфович: по мнению белорусов, новое поколение не понимает ценности традиционной семьи

21 января 2024 18:18
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Во вторник, 16 января, Совет безопасности во главе с Александром Лукашенко рассмотрел стратегические документы. Обновленная Концепция национальной безопасности – важнейший военно-политический свод подходов, которые позволят обеспечить собственную безопасность в самых различных сферах: от военной, биологической, продовольственной до новой – электоральной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Вольфович: по мнению белорусов, новое поколение не понимает ценности традиционной семьи-1

«Электоральный суверенитет» – термин, который звучит впервые. Сегодня мы все чаще наблюдаем, как выборы разных уровней используют для подрыва стабильности внутри государства. Задача – предотвратить влияние извне на результаты и ход волеизъявления. Концепцию уже называют народным документом. Его общественное обсуждение длилось год, и белорусы активно на диалоговых площадках вносили свои предложения. Самые важные из них учтены в финальном варианте текста.

Александр Вольфович: по мнению белорусов, новое поколение не понимает ценности традиционной семьи-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Общаясь с представителями наших религиозных конфессий, союзом женщин, БРСМ, граждане нашей страны высказали такое предположение, что сегодня новое поколение, к сожалению, не понимает ценности традиционной белорусской семьи – что это такое, в чем суть, значимость этого института. Поэтому мы усилили по предложению организации Концепцию таким положением, как всемерная защита и сбережение института традиционной белорусской семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению. Это исключает различные гендерные подходы, что сегодня рекламируется на территории Запада, какие-то хирургические вмешательства по изменению пола и так далее. Естественно, это пронизано во всем документе Концепции национальной безопасности. И как стратегические национальные интересы, и это отмечено, и как вызовы и угрозы в сфере разрушения традиционной белорусской семьи. И защита ценностей традиционной белорусской семьи. Поэтому это людей волновало. Подробнее здесь.

Александр Вольфович: по мнению белорусов, новое поколение не понимает ценности традиционной семьи-7

Концепцию национальной безопасности будут обсуждать и принимать на Всебелорусском народном собрании. Там же рассмотрят и Военную доктрину – документ куда более закрытый, но не менее значимый. Прошлая редакция датируется 2016 годом. 

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# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович

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