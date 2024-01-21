Хватает ли в магазинах белорусских овощей и фруктов в межсезонье – узнали у населения
Чтобы источник витаминов не иссяк даже в межсезонье, в Беларуси каждый год закладывают стратегический запас. Лук, морковь, свекла, капуста – больше 120 тысяч тонн овощей и фруктов заложены в стабилизационные фонды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти запасы идут в детские сады, школы, больницы, а также в наши магазины, где раньше египетская картошка и польские яблоки задавали торговый тон.
Как сейчас распределены силы на отечественных полках и как сохраняют свежесть и товарный вид белорусской продукции, узнала Анна Корольчук.
Капуста, лук и яблоки в закромах должны продержаться в товарном виде минимум до конца апреля. Картофель, морковь и свекла – вовсе до начала лета. Добиться этого помогают вентиляция и климат-контроль – два важнейших элемента любого современного овощехранилища. Для каждого вида продукции в камерах установлены свои оптимальные условия. К примеру, белокочанная предпочитает температуры от -1 до 0 градусов при относительной влажности воздуха около 90–95 %. Для лука же делают дополнительный обдув, снижая влажность до 65 %.
Соблюдению требований Госстандарта при выборе тех мест, где разместились стабфонды, в этом сезоне уделили особое внимание. Хранилища прошли проверки, однако право заложить межсезонные запасы дали и тем, кто не получал аттестацию. С разрешения главы государства.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Возможность есть хранить в неаттестованных хранилищах. Но такие хранилища все равно подвергались проверке, и при соблюдении основных норм для хранения, то есть температурного режима, проветривания, чистоты, определенного косметического ремонта, где было нужно, такие хранилища также допускались к возможности хранения стабилизационных фондов.
В каком виде овощи и фрукты попадают на прилавки, оцениваем с вместе с профсоюзами. Именно их представители каждый месяц проводят мониторинг цен в магазинах на вверенной территории.
Лариса Леглик, председатель Гомельского районного объединения профсоюзов:
Берем капусту. Во-первых, она срезана, видно, качественно. Во-вторых, нет листа, который вызывал бы нежелание взять в руки этот продукт. Я смотрю, что ну очень хорошее качество сохранности. Видно, что со стабфондов идет. Я как хозяйка визуально посмотрела – здесь нет порченого лука. Если трогаю рукой, я не ощущаю, что здесь есть какие-то такие повреждения. Я бы взяла с удовольствием такой лук, тем более, что в январе его цена – 1,29 рубля.
Анна Корольчук, корреспондент:
В крупных торговых сетях телевизионным камерам не всегда рады. Чтобы увидеть, что находится на их полках, мы обратились к народному контролю. Наши зрители из разных регионов страны прислали свои фото и видео. Результатами делимся с вами.
Выбор отечественной продукции действительно впечатляет – от овощей до грибов. Однако среди них нашлось место молдавским, польским и даже турецким яблокам, ценой от четырех рублей за килограмм и выше. Компанию им составили бельгийские груши. Также среди импорта – российский лук и повсеместно недешевый чеснок из Китая. Завершают выборку турецкие томаты – минимум 11 рублей за килограмм.
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