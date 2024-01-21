Амнистия в Беларуси. Как получить шанс вернуться к нормальной жизни?

В парламенте не может быть случайных людей. Ну и основных обязанностей с депутатов никто не снимал. Законотворчество – процесс сложный, многоступенчатый. А уже сейчас понятно, что повестка у предстоящего созыва будет насыщенной. К примеру, предстоит принять закон об амнистии. На прошлой неделе на совещании у Президента анонсировали такое мероприятие в этом году. Его приурочат к 80-летию освобождения Беларуси. В прошлый раз амнистию проводили в 2022-м ко Дню народного единства. А сейчас и повод снова весомый, и время пришло для того, чтобы получить еще один шанс вернуться к нормальной жизни. Пока точно неизвестно, кого освободят досрочно. Глава государства поручал не подходить огулом к этому делу, а с каждым случаем разбираться индивидуально. Ведь за статьями Уголовного кодекса, приговорами и сроками стоит в первую очередь человек и его проблемы, с которыми он может остаться один на один. Но есть еще одно принципиальное требование Президента – не бросать на произвол судьбы тех, кто освободится по амнистии. Эти люди должны вернуться к нормальной жизни. Помочь в этом – задача местных властей. Тех же депутатов. С теми, кто получил возможность начать все с чистого листа, в программе «Неделя» на СТВ встретилась Оксана Семашко.

Уже больше 3 лет Кристина мечтает лишь об одном – вернуться поскорее домой, к своим дочери и сыну. Сегодня девушка отбывает наказание в колонии – подробностями своего проступка делиться не хочет. Говорит лишь, что потеряла свободу из-за неопытности – не те документы подписала. Себя не жалеет. Больше злится.

Кристина, осужденная гомельской исправительной колонии № 4:

Каждый человек может оступиться. Главное – потом для себя сделать какие-то выводы, понять, что правильно ты сделал, что неправильно.

Позади у Кристины уже 3,5 года вдали от своей семьи. За колючей проволокой многое переосмыслила – суровый урок помог сделать вывод. В прошлом году узнала, что встреча с родными случится раньше на целый год. Кристина попала в список амнистированных за примерное поведение и участие в культурной жизни колонии. Уже скоро сможет по максимуму восполнить недостаток материнской любви детям.



Кристина:

Мне даже это снилось. И у меня такая мечта, когда я домой попаду, очень хочется в первую очередь домой вернуться внезапно, очень хочется детей из школы встретить. Стоять... Дети мои выходят... Внезапно встретить детей из школы. Ну, а так, конечно, сразу на работу устроиться.

Общение с родными и трудотерапия как глоток воды. Помимо парикмахерского и швейного дела, здесь можно получить высшее образование, освоить английский язык и 3D-моделирование. Все, что поможет отбывшим срок вернуться на свободу со знаниями или даже профессией.

Оксана Семашко, корреспондент:

Каждый день здесь засыпают и просыпаются с мыслью о свободе. А пока дом им только снится, учатся тому, что пригодится в будущем.

Легкие деньги в большинстве случаев приводят на скамью подсудимых. В 2021 году в Беларуси за изготовление и сбыт поддельных платежных карт ввели уголовную ответственность. Но таких, как Александр, это не остановило. Молодой человек решил заработать на продаже своих банковских данных.

Александр Стрельченя, осужденный:

В тот период у меня была свадьба. У меня были долги – несколько тысяч долларов. После свадьбы тогда у меня постоянного места работы не было. Я за это выручил очень мало – 50 белорусских рублей, но тогда для меня это казалось огромной суммой. Потому что денег реально не хватало на покушать.

Александр в свои 22 на серых схемах все-таки заработал. Только наказание. Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Его молодой человек отбывает до сих пор, но времени даром не теряет. О нынешнем трудоустройстве Александра позаботились правоохранители. Да и дополнительный стимул появился – положительная характеристика с работы и отсутствие нарушений помогли смягчить наказание. Александр Стрельченя:

Когда я пришел становиться на учет в уголовно-исполнительную инспекцию Первомайского района, мне сообщили, что в мой адрес может быть применена амнистия. При условии, что я выплачу ущерб государству, что я оперативно сделал. И по итогу пришел отмечаться, подписал все бумаги. И вместо двух лет я несу наказание всего лишь год. Я очень рад, что мне выпал такой шанс, и я воспользуюсь им.