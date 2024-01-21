Глава МАРТ рассказал, как наладили работу белорусских фермеров с гипермаркетами

Чтобы источник витаминов не иссяк даже в межсезонье, в Беларуси каждый год закладывают стратегический запас. Лук, морковь, свекла, капуста – больше 120 тысяч тонн овощей и фруктов заложены в стабилизационные фонды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти запасы идут в детские сады, школы, больницы, а также в наши магазины, где раньше египетская картошка и польские яблоки задавали торговый тон.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

С фермерами основные вопросы, которые обсуждались, – это условия входа в торговые организации, кто раньше не работал. Кто работал постоянно на внутреннем рынке, у них особых проблем не было. Кроме того, это скорость выгрузки продукции, чтобы она в очереди долго не стояла, не ждала на приемных пунктах. И, конечно, торговые организации рассказывали о принципах, которые необходимо соблюдать поставщикам при поставках товаров в сеть. Это и качество, отсутствие брака, фасовка, своевременная загрузка.

Ранее фермеры больше работали на экспорт, было проще отгрузить товары какому-то российскому покупателю, в том числе за наличный расчет. А сегодня мы стараемся привести эту работу к цивилизованной форме. Работа с торговыми сетями – это договора, условия поставки, обеспечение качества. В том числе, конечно, со стороны торговых организаций – своевременность оплаты поставленного товара.