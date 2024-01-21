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Глава МАРТ рассказал, как наладили работу белорусских фермеров с гипермаркетами

21 января 2024 17:26
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Чтобы источник витаминов не иссяк даже в межсезонье, в Беларуси каждый год закладывают стратегический запас. Лук, морковь, свекла, капуста – больше 120 тысяч тонн овощей и фруктов заложены в стабилизационные фонды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти запасы идут в детские сады, школы, больницы, а также в наши магазины, где раньше египетская картошка и польские яблоки задавали торговый тон.

Глава МАРТ рассказал, как наладили работу белорусских фермеров с гипермаркетами-1

Чтобы лучше наладить работу белорусских аграриев с гипермаркетами, Министерство антимонопольного регулирования и торговли в каждом регионе проводило рабочие встречи представителей коммерческого сектора и фермеров. В2В-переговоры дали результат – обсудив спорные моменты, стороны заключили контракты. Под полную потребность.

Глава МАРТ рассказал, как наладили работу белорусских фермеров с гипермаркетами-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
С фермерами основные вопросы, которые обсуждались, – это условия входа в торговые организации, кто раньше не работал. Кто работал постоянно на внутреннем рынке, у них особых проблем не было. Кроме того, это скорость выгрузки продукции, чтобы она в очереди долго не стояла, не ждала на приемных пунктах. И, конечно, торговые организации рассказывали о принципах, которые необходимо соблюдать поставщикам при поставках товаров в сеть. Это и качество, отсутствие брака, фасовка, своевременная загрузка.

Ранее фермеры больше работали на экспорт, было проще отгрузить товары какому-то российскому покупателю, в том числе за наличный расчет. А сегодня мы стараемся привести эту работу к цивилизованной форме. Работа с торговыми сетями – это договора, условия поставки, обеспечение качества. В том числе, конечно, со стороны торговых организаций – своевременность оплаты поставленного товара.

Глава МАРТ рассказал, как наладили работу белорусских фермеров с гипермаркетами-7

Страховой фонд в межсезонье помогает сдерживать рост цен на продукты и избегать спекуляций на рынке, защищая самых уязвимых потребителей. Главное, чтобы все слышали друг друга и цепочка работала. И то, что заложили в хранилища осенью, в конечном итоге попало на столы белорусов.

Хватает ли в магазинах белорусских овощей и фруктов в межсезонье – узнали у населения.

# Торговля в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Алексей Богданов

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