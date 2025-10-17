Просят привезти родственники и покупают туристы – о белорусском хлебе поговорили с экспертами

Дмитрий Ерошенко, директор хлебозавода: Уникальность «Нарочанского» хлеба в том, что изначально как заварной хлеб был, наверное, самый первый. Примерно в 1986 году мы получили этот хлеб. С того времени мы поддерживаем его качество и рецептуру. Мы с ними росли, с этими хлебами, и на них мы росли. Поэтому у нас и востребованность этих хлебов.

Светлана Урбанович, технолог хлебопекарни:

Когда пришел к нам Александр Григорьевич Лукашенко, мы были все ошеломлены тем, что он к нам приехал. Но когда подошел к нашей еще той плетенке и взял своими руками, разломал, попробовал и сказал: «Вот это булка!», мы поняли, что встреча удалась. После этого наши люди города Свислочи начали приходить к киоску и говорят: «Дайте нам ту булку, которую ел наш бацка». С этого момента она не стала плетенкой, а стала «Бацкавай булкай». Мы, конечно, ее немножечко улучшили, так как она непростая стала булка, а бацькава. С тех пор она у нас идет большим спросом у нашего населения, населения Волковыска. Естественно, все, которые приезжают к нам из других городов, всегда ее берут с собой в Минск, другие города нашей республики.