Просят привезти родственники и покупают туристы – о белорусском хлебе поговорили с экспертами
Среди традиционных хлебов и новинок есть и такие, что славятся уже далеко за пределами Беларуси. Белые пышные сайки, хлеб «Бородинский», «Нарочанский» всегда просят привезти родственники из других стран, и охотно покупают туристы. Любят их и сами белорусы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Быстрее усваивается – в чем польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог
Дмитрий Ерошенко, директор хлебозавода:
Уникальность «Нарочанского» хлеба в том, что изначально как заварной хлеб был, наверное, самый первый. Примерно в 1986 году мы получили этот хлеб. С того времени мы поддерживаем его качество и рецептуру. Мы с ними росли, с этими хлебами, и на них мы росли. Поэтому у нас и востребованность этих хлебов.
«Бацкаву булку» популярной сделал Президент. Впрочем, это изначально была выпечка достойная и простого рабочего человека, и руководителя государства.
Светлана Урбанович, технолог хлебопекарни:
Когда пришел к нам Александр Григорьевич Лукашенко, мы были все ошеломлены тем, что он к нам приехал. Но когда подошел к нашей еще той плетенке и взял своими руками, разломал, попробовал и сказал: «Вот это булка!», мы поняли, что встреча удалась. После этого наши люди города Свислочи начали приходить к киоску и говорят: «Дайте нам ту булку, которую ел наш бацка». С этого момента она не стала плетенкой, а стала «Бацкавай булкай». Мы, конечно, ее немножечко улучшили, так как она непростая стала булка, а бацькава. С тех пор она у нас идет большим спросом у нашего населения, населения Волковыска. Естественно, все, которые приезжают к нам из других городов, всегда ее берут с собой в Минск, другие города нашей республики.
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