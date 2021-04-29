«Не лезьте в болото с техникой». Александр Лукашенко призвал соблюдать дисциплину при работе в полях

Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.

Когда на фоне пандемии в мире предрекали дефицит продуктов питания, в Беларуси удалось не просто удержать планку, но и обеспечить рост производства основных видов сельхозпродукции. Но это не значит, что в агропромышленном комплексе без проблем. На них сегодня сосредоточились участники встречи во Дворце Независимости.

Чтобы было, что продавать, важно отладить производство. И дело тут не только в технологических процессах, хотя без них никуда, но важнее люди, дисциплина и ответственность. Можно сколько угодно принимать верные решения во Дворце Независимости, но факторы и формулы успеха – на местах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается техники, научитесь обслуживать ту технику, которая есть, особенно энергонасыщенную технику. Мы вам произвели до 350 лошадиных сил – трактора. А как они должны эксплуатироваться? Они должны эксплуатироваться в посевную особенно, потому что вовремя надо посеять, да и в уборочную. Грубо говоря, круглые сутки. Ну хотя бы 15-16 часов. А что для этого надо? Два механизатора и пункт технического обслуживания.

Но, конечно, если вы ее будете терзать сутки и не обслуживать, то через год вы ее поставите под забор. Но неужели мне вам это надо объяснять? И по-человечески надо относиться к технике. Не надо ее рвать и ломать, загоняя в болото. Имею в виду, что сроки поджимают. Не лезьте в болото с техникой. Лучше поработайте, когда подсохнет почва, в три смены.