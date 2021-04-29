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«Не лезьте в болото с техникой». Александр Лукашенко призвал соблюдать дисциплину при работе в полях

29 апреля 2021 16:29
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Новости Беларуси. 2020 год стал настоящим испытанием для мировой экономики и тестом на прочность для миллионов кооперационных связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом смысле на первое место выходит вопрос продовольственной безопасности. О ней 29 апреля говорили на совещании у Президента.

«Не лезьте в болото с техникой». Александр Лукашенко призвал соблюдать дисциплину при работе в полях-1

Когда на фоне пандемии в мире предрекали дефицит продуктов питания, в Беларуси удалось не просто удержать планку, но и обеспечить рост производства основных видов сельхозпродукции. Но это не значит, что в агропромышленном комплексе без проблем. На них сегодня сосредоточились участники встречи во Дворце Независимости.

«Не лезьте в болото с техникой». Александр Лукашенко призвал соблюдать дисциплину при работе в полях-4

Президент требует навести порядок на селе и называет условия для более эффективной работы.

Подробности в репортаже Юлии Бешановой.

«Не лезьте в болото с техникой». Александр Лукашенко призвал соблюдать дисциплину при работе в полях-7

Чтобы было, что продавать, важно отладить производство. И дело тут не только в технологических процессах, хотя без них никуда, но важнее люди, дисциплина и ответственность. Можно сколько угодно принимать верные решения во Дворце Независимости, но факторы и формулы успеха – на местах.

«Не лезьте в болото с техникой». Александр Лукашенко призвал соблюдать дисциплину при работе в полях-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Что касается техники, научитесь обслуживать ту технику, которая есть, особенно энергонасыщенную технику. Мы вам произвели до 350 лошадиных сил – трактора. А как они должны эксплуатироваться? Они должны эксплуатироваться в посевную особенно, потому что вовремя надо посеять, да и в уборочную. Грубо говоря, круглые сутки. Ну хотя бы 15-16 часов. А что для этого надо? Два механизатора и пункт технического обслуживания.

Но, конечно, если вы ее будете терзать сутки и не обслуживать, то через год вы ее поставите под забор. Но неужели мне вам это надо объяснять? И по-человечески надо относиться к технике. Не надо ее рвать и ломать, загоняя в болото. Имею в виду, что сроки поджимают. Не лезьте в болото с техникой. Лучше поработайте, когда подсохнет почва, в три смены.

Значит, в дисциплине и в организации вся проблема.

«Не лезьте в болото с техникой». Александр Лукашенко призвал соблюдать дисциплину при работе в полях-13

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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