Александр Турчин: что касается развития потенциала Березинского района, здесь основа – частный бизнес

Новости Беларуси. Придать импульс развитию Березинского района. Такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин, представляя нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им стал Денис Дишук.
Новости Беларуси. Придать импульс развитию Березинского района. Такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин, представляя нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им стал Денис Дишук.
На внеочередной 37-й сессии районного Совета депутатов его кандидатура была единогласно поддержана.
Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»
Как отметил губернатор Минской области, за последнее время в Березино многое сделано для улучшения качества жизни людей, построена станция обезжелезивания, строится комфортное жилье.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Что касается развития производственного и промышленного потенциала Березинского района, то на мой взгляд, я просто убежден, что основа – это как раз частный бизнес. Потому что, может быть, не надо в Березино строить какое-то огромное промышленное предприятие.
На мой взгляд, основа здесь – это качественная жизнь человека. А для работы может быть что-то здесь, на месте, а может быть все-таки маятниковая миграция. То есть хорошая транспортная инфраструктура: куда-то ездить на работу и возвращаться к месту своего проживания.
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