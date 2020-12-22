Александр Турчин: что касается развития потенциала Березинского района, здесь основа – частный бизнес

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Что касается развития производственного и промышленного потенциала Березинского района, то на мой взгляд, я просто убежден, что основа – это как раз частный бизнес. Потому что, может быть, не надо в Березино строить какое-то огромное промышленное предприятие.

На мой взгляд, основа здесь – это качественная жизнь человека. А для работы может быть что-то здесь, на месте, а может быть все-таки маятниковая миграция. То есть хорошая транспортная инфраструктура: куда-то ездить на работу и возвращаться к месту своего проживания.

Читайте также:

Новый председатель Березинского райисполкома: «Я всегда открыт для разговора»

Кадровый понедельник. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми управленцами?

Назначения в министерствах, изменения в местной вертикали власти. Александр Лукашенко принял кадровые решения