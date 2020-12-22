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Александр Турчин: что касается развития потенциала Березинского района, здесь основа – частный бизнес

22 декабря 2020 14:55
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Новости Беларуси. Придать импульс развитию Березинского района. Такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин, представляя нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им стал Денис Дишук.

Александр Турчин: что касается развития потенциала Березинского района, здесь основа – частный бизнес-1

На внеочередной 37-й сессии районного Совета депутатов его кандидатура была единогласно поддержана.

Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»

Как отметил губернатор Минской области, за последнее время в Березино многое сделано для улучшения качества жизни людей, построена станция обезжелезивания, строится комфортное жилье.

Александр Турчин: что касается развития потенциала Березинского района, здесь основа – частный бизнес-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Что касается развития производственного и промышленного потенциала Березинского района, то на мой взгляд, я просто убежден, что основа – это как раз частный бизнес. Потому что, может быть, не надо в Березино строить какое-то огромное промышленное предприятие.

На мой взгляд, основа здесь – это качественная жизнь человека. А для работы может быть что-то здесь, на месте, а может быть все-таки маятниковая миграция. То есть хорошая транспортная инфраструктура: куда-то ездить на работу и возвращаться к месту своего проживания.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Денис Дишук # Александр Турчин # Фотофакт

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