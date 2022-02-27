Минобороны: распространяемые сведения по поводу участия Беларуси в операции в Донбассе не соответствуют действительности

Украинская тема порождает немало фейков. Очередной – о якобы участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных Сил Республики Беларусь – развеяли в Минобороны нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Касинский, помощник министра – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Сведения, распространяемые в Сети по поводу участия Вооруженных Сил Республики Беларусь в операции, проводимой в Донбассе, не соответствуют действительности. Соединения и воинские части Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют план подготовки Вооруженных Сил в соответствии с предназначением. Часть сил и средств выведена для усиления южной границы с целью исключения проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательных групп, а также исключения поставок оружия и боеприпасов.