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Марианна Щёткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек

28 февраля 2022 16:35
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Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щёткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек-1

Самые обсуждаемые и самые фундаментальные изменения касаются Президента страны. Каким он должен быть по новой Конституции? На пост Президента претендовать теперь может только белорус от 40 лет и старше, постоянно проживающий в стране не меньше 20 лет и не имеющий иностранного гражданства. При этом один и тот же человек не сможет занимать эту должность больше двух сроков (каждый, как и раньше, по пять лет).

Марианна Щёткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек-4

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Мы все обеспокоены ситуацией в Украине и мы прекрасно понимаем, насколько важно, чтобы президентом был сильный человек, который является патриотом своей страны. И то, что вносятся изменения и устанавливается возрастной ценз – 40 лет, то, что говорится, что это должен быть человек с гражданством Беларуси по рождению, что это человек, который должен 20 лет до своего избрания проживать на территории Республики Беларусь, то, что это должен быть человек, который никогда не имел иностранного гражданства и который не пользовался льготами от других государств, это тоже нам, людям, определенная гарантия в его личности. Поэтому это чрезвычайно важно. То, что два срока, тоже правильно.

По факту новые требования к будущему Президенту исключают тех, кто идет в политику, чтобы навязывать нам чужие идеалы. Своим «да» в бюллетенях люди решили – стать лидером страны сможет лишь «белорус сердцем и совестью». Но, как не раз отмечал Александр Лукашенко, одного человека для счастья всей страны недостаточно.

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# Конституция # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Марианна Щеткина # Фотофакт

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