Алексей Талай: сколько в Беларуси полегло наших дедов и прадедов, чтобы мы могли жить и наслаждаться независимостью

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переписать, стереть, обесценить или оболгать Победу, которую живым встретил далеко не каждый белорусский солдат, теперь равносильно оскорблению памяти белорусов. Это новая конституционная норма. В каждой семье есть свои герои той войны, и они достойны быть под защитой Основного закона. Так решили их внуки и правнуки.