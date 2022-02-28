Прямой эфир

Алексей Талай: сколько в Беларуси полегло наших дедов и прадедов, чтобы мы могли жить и наслаждаться независимостью

28 февраля 2022 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переписать, стереть, обесценить или оболгать Победу, которую живым встретил далеко не каждый белорусский солдат, теперь равносильно оскорблению памяти белорусов. Это новая конституционная норма. В каждой семье есть свои герои той войны, и они достойны быть под защитой Основного закона. Так решили их внуки и правнуки.

Алексей Талай: сколько в Беларуси полегло наших дедов и прадедов, чтобы мы могли жить и наслаждаться независимостью-1

Алексей Талай, общественный деятель:
Сколько здесь наших дедов и прадедов полегло в сырую землю, чтобы сегодня мы были здесь, жили и могли наслаждаться суверенитетом и независимостью, растить так, как мы знаем, своих детей, без всяких этих общечеловеческих, дискредитирующих себя положений, принципов. И это отрадно.

Читайте также:

Марианна Щеткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек

Лукашенко: одного человека, чтобы дальше двигать страну вперёд, мало. Нужна децентрализация власти

Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Талай # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марианна Щёткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек
28 февраля 2022 16:35

Марианна Щёткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек

Чернобай: «Люди видят, как растут цены, как растёт доллар, покупательская способность рубля снижается»
28 февраля 2022 16:23

Чернобай: «Люди видят, как растут цены, как растёт доллар, покупательская способность рубля снижается»

Николай Щёкин: «Мы всему миру показали, как нужно работать, как нужно понимать свою историю»
28 февраля 2022 16:09

Николай Щёкин: «Мы всему миру показали, как нужно работать, как нужно понимать свою историю»