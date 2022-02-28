Алексей Талай: сколько в Беларуси полегло наших дедов и прадедов, чтобы мы могли жить и наслаждаться независимостью

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переписать, стереть, обесценить или оболгать Победу, которую живым встретил далеко не каждый белорусский солдат, теперь равносильно оскорблению памяти белорусов. Это новая конституционная норма. В каждой семье есть свои герои той войны, и они достойны быть под защитой Основного закона. Так решили их внуки и правнуки.
Алексей Талай, общественный деятель:
Сколько здесь наших дедов и прадедов полегло в сырую землю, чтобы сегодня мы были здесь, жили и могли наслаждаться суверенитетом и независимостью, растить так, как мы знаем, своих детей, без всяких этих общечеловеческих, дискредитирующих себя положений, принципов. И это отрадно.
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