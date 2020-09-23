Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси

Крупский лесхоз – это не только лесные массивы. Природная плантация клюквы кормит весь район. Сбор недавно разрешили, а местные ягодники уже хвастаются некислыми урожаями, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Созрела уже, мелковатая, но есть и большие, и меньшие, разные. Много клюквы. Болота позарастали немного, но все равно, лесничие смотрят, просеки делают, чтобы люди не заблудились, все для людей. «Я после работы сразу в лес». Белорусы рассказали, как зарабатывают на грибах

Яна Шипко, СТВ:

Я тоже хочу отведать клюквы, надеюсь, это не будет стоить мне того, что я начерпаю воды полные сапоги. Но как объяснили в лесхозе, этот участок еще неэкстремальный и завязнуть здесь нереально. И клюква, я скажу вам, тут уже выбрана, ее сбор разрешен с 12 сентября. Сейчас дойдем до ягод. И вот среди мха показываются ожерелья клюквы.

Яна Шипко:

Масштабы тут, конечно, не такие, как на Полесских болотах или в Ельне, например. Но тем не менее на территории Крупского лесхоза разместился довольно большой клюквенный заказник в три тысячи гектаров. И это одновременно и преимущество, и дополнительные хлопоты для сотрудников лесхоза.

Нужно следить за соблюдением сроков сбора, а когда людей особенно много, как в выходные дни, нельзя допускать слишком большой нагрузки на уникальный природный ландшафт. Для этого в лесном хозяйстве в помощниках дрон.

Анатолий Бульбочкин, главный лесничий Крупского лесхоза:

На сегодняшний день лесная охрана осуществляет мониторинг состояния болот, потому что нагрузка на данные клюквенные болота и на территории заказника «Денисовичского» клюквенного, количество людей, рекреационная нагрузка очень значительная. Если уровень воды сегодня немножко снизился, то возникает угроза возгорания данных болот. Для мониторинга состояния болота и предупреждения, чтобы выявить нахождения там людей, мы используем в лесном хозяйстве на сегодняшний день квадрокоптеры. Это очень действенный способ мониторинга за состоянием, выявлением очагов возгорания и предупреждения, потому что выявив нахождение людей где-то на болоте, мы можем и встретить вечером их где-то, предупредить. Или когда люди начинают только заезжать рано утром для сбора клюквы, провести с ними разъяснительную беседу, правила поведения на болоте, правильное использование горючих веществ, самовозгораемых.