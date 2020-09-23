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Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси

23 сентября 2020 15:53
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Крупский лесхоз это не только лесные массивы. Природная плантация клюквы кормит весь район. Сбор недавно разрешили, а местные ягодники уже хвастаются некислыми урожаями, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси-1

Созрела уже, мелковатая, но есть и большие, и меньшие, разные. Много клюквы. Болота позарастали немного, но все равно, лесничие смотрят, просеки делают, чтобы люди не заблудились, все для людей.  

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Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси-4

Яна Шипко, СТВ:  
Я тоже хочу отведать клюквы, надеюсь, это не будет стоить мне того, что я начерпаю воды полные сапоги. Но как объяснили в лесхозе, этот участок еще неэкстремальный и завязнуть здесь нереально. И клюква, я скажу вам, тут уже выбрана, ее сбор разрешен с 12 сентября. Сейчас дойдем до ягод.  

И вот среди мха показываются ожерелья клюквы.  

Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси-7

Яна Шипко:  
Масштабы тут, конечно, не такие, как на Полесских болотах или в Ельне, например. Но тем не менее на территории Крупского лесхоза разместился довольно большой клюквенный заказник в три тысячи гектаров. И это одновременно и преимущество, и дополнительные хлопоты для сотрудников лесхоза.  

Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси-10

Нужно следить за соблюдением сроков сбора, а когда людей особенно много, как в выходные дни, нельзя допускать слишком большой нагрузки на уникальный природный ландшафт. Для этого в лесном хозяйстве в помощниках дрон.  

Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси-13

Анатолий Бульбочкин, главный лесничий Крупского лесхоза:  
На сегодняшний день лесная охрана осуществляет мониторинг состояния болот, потому что нагрузка на данные клюквенные болота и на территории заказника «Денисовичского» клюквенного, количество людей, рекреационная нагрузка очень значительная. Если уровень воды сегодня немножко снизился, то возникает угроза возгорания данных болот. Для мониторинга состояния болота и предупреждения, чтобы выявить нахождения там людей, мы используем в лесном хозяйстве на сегодняшний день квадрокоптеры. Это очень действенный способ мониторинга за состоянием, выявлением очагов возгорания и предупреждения, потому что выявив нахождение людей где-то на болоте, мы можем и встретить вечером их где-то, предупредить. Или когда люди начинают только заезжать рано утром для сбора клюквы, провести с ними разъяснительную беседу, правила поведения на болоте, правильное использование горючих веществ, самовозгораемых.

Ягоду здесь будут собирать до холодов. Смотрите, какая клюква растёт в этом году в Беларуси-16

Яна Шипко:  
Я теперь понимаю тех ягодников, которые приходят на болото и не могут остановиться, собирают, собирают, да так, что потом не могут вынести весь собранный урожай, потому что азарт просыпается. Смотрите, какая красивая. И, кстати, собирать клюкву здесь продолжат до холодов и даже перезимовавшую. Только называться она уже будет «снежевика».  

# Сельское хозяйство # общество # Яна Шипко # Анатолий Бульбочкин # Фотофакт

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